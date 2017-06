Timemania tem mais de R$ 30 milhões acumulados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.044 da Timemania. Segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 31.400.000,00. Os números sorteados nesta terça-feira (13), em Conceição do Mato Dentro (MG), foram: 02, 23, 35, 49, 58, 63, 71. Confira o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador! 6 números acertados - 19 apostas ganhadoras, R$ 20.351,99 5 números acertados - 671 apostas ganhadoras, R$ 823,26 4 números acertados - 12855 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 121360 apostas ganhadoras, R$ 2,00

QUINA

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.408 da Quina. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de R$ 4 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal. Os números sorteados nesta terça-feira (1#) em Conceição do Mato Dentro (MG) foram: 19, 33, 62, 70, 75. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 64 apostas ganhadoras, R$ 7.066,25 Terno - 3 números acertados - 4648 apostas ganhadoras, R$ 146,31 Duque - 2 números acertados - 132176 apostas ganhadoras, R$ 2,82

LOTOMANIA

Nenhum apostador acertou as 20 dezenas do concurso 1.770 da Lotomania. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 1.100.000,00. Os números sorteados nesta terça-feira (13), em Conceição do Mato Dentro (MG), foram: 08, 11, 13, 17, 21, 22, 25, 28, 35, 36, 37, 50, 60, 63, 71, 74, 76, 77, 86, 90. Confira o rateio 20 acertos - Não houve acertador. 19 acertos - 4 apostas ganhadoras, R$ 54.398,03 18 acertos - 76 apostas ganhadoras, R$ 1.789,41 17 acertos - 794 apostas ganhadoras, R$ 171,27 16 acertos - 5277 apostas ganhadoras, R$ 25,77 15 acertos - 24543 apostas ganhadoras, R$ 5,54 0 acertos - Não houve acertador!

DUPLA SENA

Nenhum apostador acertou as seis dezenas dos dois sorteios do concurso 1.655 da Dupla Sena. Segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 1.100.000,00. Os números sorteados nesta terça-feira, em São Paulo, foram: 1º sorteio - 04, 23, 43, 45, 47, 49; 2º sorteio - 02, 10, 14, 30, 33, 37. Confira o rateio: 1º sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 25 apostas ganhadoras, R$ 2.044,14 Quadra - 4 números acertados - 1149 apostas ganhadoras, R$ 50,83 Terno - 3 números acertados - 17473 apostas ganhadoras, R$ 1,67 2º sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 17 apostas ganhadoras, R$ 2.705,48 Quadra - 4 números acertados - 683 apostas ganhadoras, R$ 85,51 Terno - 3 números acertados - 13310 apostas ganhadoras, R$ 2,19