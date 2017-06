Bob Dylan é acusado de plágio e citação falsa em discurso do Nobel

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A colunista da revista americana "Slate" Andrea Ptzer acusou Bob Dylan, em texto publicado na noite desta terça-feira (13), de ter plagiado trechos de seu discurso do Nobel. De acordo com ela, várias de Dylan sobre "Moby Dick", livro de Herman Melville citado no discurso, são muito semelhantes a textos publicados no site SparkNotes, um guia on-line de estudos. A suspeita surgiu depois que o escritor Ben Greeman percebeu que uma das citações de Melville no discurso não existem no livro. Ele afirma ter consultado várias edições de "Moby Dick" em busca delas. No trecho em questão, Dylan cita um personagem que diz a um dos tripulantes de Ahab, capitão do Pequod, o navio do romance: "Alguns homens que são machucados são levados a Deus, outros à amargura". A citação não existe no livro, mas o personagem em questão —um "padra pacifista [da seita] quaker"— é descrito no "SparkNotes" como cujos "percalços o levaram a Deus em vez de à amargura". Seguindo esse "estranho eco", a colunista diz ter comparado o discurso do compositor com o texto no site —e teria encontrado cópias "ainda mais diretas". O resumo do "SparkNotes" de "Moby Dick", por exemplo, diz: "Um dos navios [...] carrega Gabriel, um profeta enlouquecido que prevê a ruína". Já no texto de Dyla, lê-le "Há um profeta louco, Gabriel, em um dos navios, e ele prevê a ruína de Ahab." No discurso do Nobel, além de Moby Dick, Dylan cita ainda como influências em sua obra "Nada de Novo no Front", de Erich Maria Remarque, e a "Odisseia", de Homero. De 78 citações de Dylan ao romance de Melville, a colunista de que pelo menos uma dúzia delas é semelhante ao texto no site. E que várias citações não existem no romance.