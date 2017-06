Feriado terá rodízio suspenso, estradas lotadas e dia ensolarado em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais de 1,7 milhão de carros devem deixar São Paulo a partir desta quarta-feira (14) em direção ao litoral paulista e ao interior do Estado por causa do feriado prolongado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta (15). A estimativa é da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), que também suspenderá o rodízio de veículos na quinta e sexta-feira (16). Já a ZMRC (Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões) e a ZMRF (Zona de Máxima Restrição ao Fretamento) serão suspensas apenas na quinta, funcionando normalmente na sexta. O rodízio municipal de veículos volta a valer na segunda-feira (19), a partir das 7h. De acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), o motorista que trafega em locais e horários não permitidos será penalizado com infração média, e receberá quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e multa de R$ 130,16. Para quem pretende deixar a capital paulista, a CET recomenda que as partidas sejam programadas para depois das 22h desta quarta para evitar congestionamento. A CET vai monitorar o trânsito especialmente nos acessos e chegadas das rodovias, no entorno dos terminais rodoviários do Tietê, da Barra Funda e do Jabaquara com o objetivo de garantir a fluidez do tráfego, a acessibilidade e segurança aos passageiros, pedestres e motoristas. Agências bancárias, dos Correios e do Poupatempo estarão fechadas na quinta, mas voltam a funcionar normalmente na sexta. A prefeitura ainda não informou como serão as operações de mercadões, sacolões e parques da cidade. O sol volta a predominar em todo o Estado de São Paulo neste feriado, após dias de temperaturas baixas, que teve até geada e recorde de frio. Na capital paulista, os termômetros ficarão entre 14°C e 22°C na quinta, subindo nos dias seguintes, com máximas de 25°C e 26°C, segundo o Climatempo. Em Santos (litoral sul), a máxima deve atingir os 24ºC na quinta e 30ºC, na sexta. Em Ilha Bela (litoral norte), os termômetros vão chegar aos 26º C no feriado. Quem prefere temperaturas mais baixas, no entanto, ainda deve ter como opções, cidades do interior como Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal, que terão mínimas em torno dos 10°C no final de semana –as máximas devem ficar perto dos 20°C.