Expoente do tradicionalismo, cardeal Raymond Burke lança livro no Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cardeal norte-americano Raymond Burke começa nesta quarta (14) uma viagem pelo Brasil para divulgar o seu livro "O Amor Divino Encarnado", no qual discorre sobre aspectos da eucaristia. Burke é um dos maiores expoentes da corrente tradicionalista da Igreja Católica, e é visto por analistas como principal antípoda do papa Francisco. O cardeal rejeita essa qualificação. Desde a ascensão de Francisco, Burke se envolveu em polêmicas com o papa argentino. Removido do mais importante tribunal da igreja por Francisco, ele despontou como voz em favor do tradicionalismo nos dois sínodos (reuniões de bispos) que discutiram a família a partir de 2014. Em 2016, o papa lançou um documento baseado nas discussões, "Amoris Laetitia" ("A Alegria do Amor", em latim). Burke e outros três cardeais aposentados enviaram uma carta com dúvidas acerca de aspectos do documento, como a possibilidade de divorciados que moram com outra pessoa receberem a comunhão. Sem resposta, Burke tornou o documento público, explicitando as diferenças na igreja. Em entrevista à Folha de S.Paulo, o cardeal disse que a falta de resposta causava "grande dano" à igreja, mas afirmou ter feito o questionamento dentro da lei canônica e com total respeito à autoridade papal. No fim do ano passado, Burke defendeu a demissão de um alto oficial da Ordem de Malta, tradicional instituição católica da qual é patrono, por ter autorizado a distribuição de camisinhas em uma ação social. O grão-mestre da ordem, que demitiu o oficial, acabou se afastando a pedido do papa —que determinou uma inédita intervenção na instituição. Burke é conhecido como um grande conhecedor da lei canônica. Em seu novo livro, ele relata a história e os mistérios envolvidos no que chama de "mais extraordinário mistério da fé católica", a eucaristia, quando o sangue e o corpo de Cristo se tornam materiais aos fiéis. O cardeal lança seu livro em Belém nesta quarta (14), em Brasília na sexta (16), no Rio no domingo (18) e em São Paulo, na quarta (21). Ingressos para os eventos podem ser encontrados no site https://www.eventbrite.com.br/d/brasil/cardeal-burke/.