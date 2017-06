Grande incêndio atinge prédio com 120 apartamentos em Londres

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio de grandes proporções atinge um prédio de 24 andares e 120 apartamentos em Londres na madrugada desta quarta-feira (14). A polícia britânica diz que alguns feridos já estão sendo levados a hospitais e que moradores do prédio estão sendo retirados do local. Testemunhas disseram ao jornal "The Guardian" que é possível ver pessoas pedindo ajuda nas janelas. Cerca de 40 equipes dos bombeiros estão tentando apagar as chamas, que vão do segundo até o último andar. Ao menos 20 ambulâncias foram deslocadas para a região. Fogo em Londres O prédio Grenfell Tower fica em Lancaster West Estate, na região oeste da cidade. Ainda não se sabe a causa do incêndio.