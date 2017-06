SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os passageiros da linha 7-rubi da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), que liga a região central de São Paulo a Jundiaí, enfrentam problemas na circulação de trens na manhã desta quarta-feira (14). Segundo a companhia, os trens circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Francisco Morato e Jundiaí. A companhia atribui o problema a uma pessoa na via.