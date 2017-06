Silvana inventa que roubaram seu carro no aeroporto em 'A Força do Querer'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eugênio atende um telefonema de Irene. Caio discute o caso de Rubinho com Eugênio. Bibi fica tensa ao falar com o chefe dos traficantes. Heleninha tenta convencer Yuri da culpa de Rubinho. Ritinha vai ao aquário, assim que Joyce deixa o shopping. Ivana fala para Ruy que suspeita de que Eugênio tenha uma amante. Bibi volta para casa e exige que Aurora não conte a ninguém o que ela fez. Silvana conta para Eurico que roubaram seu carro no estacionamento do aeroporto. Shirley critica Cibele por enganar Anita. Heleninha flagra Yuri falando com Bibi e se desespera. Jeiza e Zeca se enfrentam, e Abel acha graça. Caio recebe Jeiza em seu escritório.