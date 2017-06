Gol de Neymar em virada sobre PSG concorre ao melhor da Champions

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na vitória heroica do Barcelona contra o Paris Saint-Germain por 6 a 1, Neymar tornou-se o destaque no fim da partida ao fazer o quarto gol de falta, o quinto de pênalti e depois dar a assistência para o sexto tento marcado por Sergi Roberto. Um dos gols do brasileiro está concorrendo ao melhor da Liga dos Campeões. O gol é o de falta. Quando Neymar cobrou da esquerda aos 43 minutos do segundo tempo da partida, mandando direto para o fundo das redes e alavancando a virada histórica do Barça contra a agremiação da França. Na ocasião, o PSG tinha vencido o clube catalão por 4 a 0 no primeiro jogo das oitavas de final. Muitos pensaram que o Barcelona já não tinha mais chances quando a virada histórica por 6 a 1 aconteceu e levou o time comandado pelo técnico Luis Enrique às quartas da Champions. A votação pelo melhor gol da Liga dos Campeões é realizada pelo site oficial da Uefa. Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, também está concorrendo. O português tem três gols para disputar com Neymar: conra o Bayern, contra o Atlético de Madri e Sporting.