Morre aos 63 anos o jornalista Jorge Bastos Moreno

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Jorge Bastos Moreno, 63, colunista de "O Globo", morreu na madrugada desta quarta-feira (14), no Rio. Ele era um dos mais conhecidos repórteres políticos do Brasil. Moreno morreu por volta da 1h no Hospital Pró-cardíaco, na zona sul do Rio, em decorrência de um edema de pulmão causado por complicações cardiovasculares, segundo informações da rádio CBN. O jornalista também apresentava os programas "Moreno no Rádio", na CBN, e "Preto no Branco", no canal Brasil. Os locais do velório e do enterro ainda não foram informados.