Forças do Iraque barram contra-ataque do Estado Islâmico em Mossul

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Combatentes da milícia terrorista EI (Estado Islâmico) lançaram nesta quarta-feira (14) um contra-ataque de grandes proporções contra as forças iraquianas em Mossul, deixando ao menos 11 policiais e quatro civis mortos. A ofensiva começou durante o amanhecer em uma área ao sul da Cidade Velha de Mossul, último enclave do EI na cidade, e envolveu mais de cem extremistas, muitos deles vestindo coletes com explosivos. De acordo com a agência de notícias Reuters, os combatentes avançaram sobre vários quarteirões antes de serem repelidos pelas forças de segurança. Dezenas de extremistas morreram nos enfrentamentos. Segundo agentes de segurança, os radicais chegaram a invadir uma mesquita e anunciar a ofensiva pelos alto-falantes, declarando "Deus é grande", antes de o local ser bombardeado. Em nota divulgada na internet por seus serviços de propaganda, o EI afirmou ter matado 40 policiais iraquianos e destruído oito veículos militares. A milícia encontra-se enfraquecida devido ao avanço do Exército iraquiano sobre Mossul, seu bastião no Iraque. A operação de retomada da cidade teve início em outubro e conta com o apoio de bombardeios da coalizão liderada pelos Estados Unidos. Milhares de pessoas fugiram de Mossul desde o início da operação, agravando a crise humanitária na região. A ofensiva já retomou a maior parte de Mossul e atualmente os extremistas estão isolados em alguns bairros. O Exército tem dificuldades de avançar devido à pequena largura das ruas e à presença de civis na região. Raqqa foi uma das primeiras cidades a serem tomadas pelo EI, em janeiro de 2014, e atualmente abriga alguns dos principais líderes da facção.