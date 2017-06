Inflação medida pelo IGP-10 cai em junho pela terceira vez seguida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A inflação medida pelo IGP-10 (Índice Geral de Preços - 10) ficou em 0,62% em junho. Essa é a terceira taxa de deflação mensal consecutiva registrada pelo indicador, que teve quedas de preços de 0,76% em abril e de 1,10% em maio. O índice acumula deflação de 1,43% no ano e inflação de 0,08% em 12 meses, de acordo com a FGV (Fundação Getúlio Vargas). As informações são da Agência Brasil. Dois dos três subíndices que compõem o IGP-10 tiveram taxas maiores em junho do que em maio. Apesar de continuar registrando deflação, o Índice de Preços ao Produtor, que analisa o atacado, subiu de -1,74% em maio para -1,17% em junho. O Índice Nacional de Custo da Construção passou de uma deflação de 0,02% em maio para uma inflação de 0,92% em junho. O Índice de Preços ao Consumidor, que analisa o varejo, manteve a mesma taxa nos dois meses (0,21%).