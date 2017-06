Mc Davi se apresenta nesta quarta-feira no Wood’s Curitiba

(foto: Divulgação Wood’s Curitiba)

Uma das grandes revelações da nova geração do funk , MC Davi, desembarca na capital paranaense no próximo dia 14 de junho, véspera de feriado, para única apresentação no Wood’s Curitiba. Dono do hit “O verão está chegando”, o funkeiro que tem conquistado o público em casas de shows de todo o país vai comandar a badalada festa Sigilo in Love, dedicado ao funk e sertanejo.

Com cerca de 3 milhões de seguidores nas redes sociais, e mais de 1 milhão de ouvintes mensais ni Spotfy, o Mc tem se consolidado como um dos artistas mais populares do segmento na atualidade. Conhecido pelas batidas marcantes, MC Davi sobe ao palco do Wood’s Curitiba para agitar o público com um repertório repleto de sucessos do funk atual, além de músicas do seu primeiro álbum completo, lançado no ano passado.

O evento será realizado na Wood´s Bar (Rua General Mário Tourinho, 387 – Seminário), a partir das 22h. Os ingressos custam R$25 feminino e R$50 masculino, com nome na lista do evento. Mais informações no site www.portalwoods.com.br e na página oficial do Wood’s Curitiba no Facebook.