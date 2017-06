Tabela da temporada do Inglês é divulgada, e City estreia contra caçula

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Premier League divulgou nesta quarta (14) a tabela do Campeonato Inglês da temporada 2017/2018. A primeira rodada será disputada no dia 12 de agosto, e o Chelsea vai começar a defesa do título recebendo o Burnley em Stamford Bridge. O Manchester City, por sua vez, estreia fora de casa, contra o recém-promovido Brighton no Amex Stadium. Também pela primeira rodada, o Manchester United recebe o West Ham em Old Trafford, enquanto o Liverpool vai até o Vicarade Road para visitar o Watford. Completando a lista dos principais clubes londrinos, o Arsenal recebe o Leicester City no Emirates Stadium, e o Tottenham visita o Newcastle no St. James Park pela primeira rodada. A princípio, todos os jogos estão marcados para sábado, dia 12 de agosto, às 11h (de Brasília). A rodada, porém, ainda pode ser desmembrada.