Trens das linhas 3 e 7 circulam com velocidade reduzida em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os passageiros das linha 7-rubi da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), que liga a região central de São Paulo a Jundiaí, e da 3-vermelha, do metrô, enfrentaram problemas na manhã desta quarta-feira (14). Segundo a CPTM, os trens circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Francisco Morato e Jundiaí. A companhia atribuiu o problema a uma pessoa na via. O problema já foi normalizado. FALHA As composições da linha 3-vermelha, do metrô paulistano, também circularam com velocidade reduzida das 6h40 às 8h03. Segundo o metrô, uma falha no equipamento que controla a velocidade dos trens acarretou o problema. Ele está instalado nas proximidades da estação Vila Matilde, também na linha 3-vermelha. A pane causou transtornos em todas as estações da linha 3-vermelha, que ficaram lotadas. Os usuários encontraram filas, uma vez que o metrô reduziu o número de catracas em operação para controlar o fluxo de passageiros. Técnicos de manutenção do metrô consertaram o equipamento às 8h03. Porém, a circulação dos trens demorou para se normalizar.