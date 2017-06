Servidores marcam marcha para pressionar contra pacote fiscal

Depois de conseguirem o adiamento da votação do pacote de ajuste fiscal na Câmara de Vereadores de Curitiba, os servidores municiapais seguem organizados para pressionar contra a votação do pacote. De acordo com o movimento no final da manhã, os servidores, acampados desde às 8 horas em frente da Câmara, devem marchar até a Prefeitura de Curitiba, no Centro Cívico, entre 11 e 12 horas. Portanto, neste horários, os motoristas devem redobrar a atenção ao trafegar pelas imediações da Câmara Municipal e Prefeitura.

O ato faz parte da preparação do grupo para participar, logo mais à tarde, de uma reunião com a adminisrtação municipal. Agendada para as 14 horas, o local exato da reunião ainda não teria sido definido, segundo as informações da assessoria de Prefeitura de Curitiba. Ainda de acordo com os organizadores, uma nova assembleia deve ocorrer nesta tarde para votação do que for acordado na reunião entre a administração municipal e os servidores municipais.

A reunião ficou acertada na noite desta terça-feira, 13, após um grupo de manifestantes invadirem a Câmara Municipal de Curitiba e impedir a votação de quatro projetos do pacote de ajuste fiscal proposto pelo prefeito Rafael Greca (PMN). A tensão foi a tônica do dia e só se encerrou à noite, quando o prédio foi desocupado, e aprovada a reunião com a Prefeitura nesta tarde de quarta-feira,

Na manhã de terça, os servidores contrários às medidas cercaram a sede do Legislativo da Capital e barraram a entrada dos vereadores. A sessão, que chegou a ser aberta no final da manhã, foi suspensa logo depois na tentativa de negociar um acordo. Os servidordes só saíram à noite, após reallizarem uma assembleia entre eles. Ao todo, houve 112 votos pela desocupação e 100 contrários.

Na segunda-feira (12), a direção da Casa havia decidido restringir a entrada de servidores à sessão, alegando questões de segurança. Amparado em laudo do Corpo de Bombeiros, o presidente da Câmara, vereador Serginho do Posto (PSDB), disse que apenas 28 pessoas poderiam acompanhar a votação das galerias do plenário.