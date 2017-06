Operação policial deixa três mortos, dois feridos e quase 5 mil alunos sem aula

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma operação da Polícia Militar deixou três mortos e dois feridos na comunidade do Rola, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a assessoria de imprensa da PM, houve confronto entre policiais e criminosos na localidade do Miolão. As informações são da Agência Brasil. As cinco vítimas seriam, na versão da Polícia Militar, criminosos que vivem na comunidade. Apesar dos cinco feridos estarem, segundo a PM, envolvidos no tiroteio, foram apreendidas quatro armas: dois fuzis e duas pistolas. Duas granadas também foram apreendidas na ação. De acordo com a PM, um dos mortos era gerente de venda de drogas na favela. Durante a operação, dois ônibus do Consórcio Santa Cruz foram incendiados na Avenida Antares: um da linha 428P (Campo Grande x Itaguaí) e outro da linha 756 (Santa Cruz x Coelho Neto). Por causa disso, sete linhas tiveram seu itinerário modificado, segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus, o RioÔnibus. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, mais de 4.800 alunos de oito escolas e cinco unidades de educação infantil ficaram sem aulas na região de Santa Cruz, por causa dos confrontos.