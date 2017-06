Três pessoas foram presas em flagrante na maior apreensão de armas deste ano

Redação Bem Paraná com Rede News 24 Horas

14/06/17 às 11:34

(foto: PRF-PR)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 56 pistolas na manhã desta quarta-feira (14) em Santa Terezinha de Itaipu, na região oeste do Paraná. As armas estavam escondidas em um fundo falso, no assoalho de uma Ford Belina. O veículo foi abordado por volta das 9 horas da manhã, na BR-277, em frente a uma unidade operacional da PRF.

