Construção de estádio para a Copa do Mundo de 2018 é atingida por incêndio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De acordo com a agência de notícias "Reuters", um incêndio atingiu construção da Pobeda Arena, estádio para a Copa do Mundo em 2018 em Volgograd, cidade no sul da Rússia. Autoridades atribuíram o problema à negligência em relação aos regulamentos de segurança. Segundo Vladimir Puchkov, Ministro das Situações de Emergência da Rússia, a chama foi causada por uma "violação nos regulamentos de segurança" durante soldagem. Ainda de acordo com a autoridade, ninguém morreu no incidente. Em entrevista à "Reuters", uma porta-voz da Stroytransgaz, empresa responsável pela construção do estádio, disse que o fogo foi causado por uma faísca criada durante soldagem. A companhia ainda não estimou quais foram os danos causados pelo incidente. Representante do comitê organizador da Copa do Mundo, por sua vez, também minimizou os danos causados pelo incidente em entrevista à "Reuters". "Tinha simplesmente muita fumaça, o que passou a impressão de ser algo muito ruim, mas não houve maiores danos. A fumaça danificou uma das colunas, mas ela pode ser pintada", afirmou. A cidade de Volgograd, em que está em construção a Pobeda Arena, não é uma das sedes previstas da Copa das Confederações, que terá início neste sábado (17), em São Petesburgo.