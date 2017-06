Moradores jogaram filhos pela janela para salvá-los de incêndio em Londres

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pessoas que testemunharam o grande incêndio em um prédio de Londres nesta quarta-feira (14) relataram terem visto moradores atirando crianças pela janela para salvá-las das chamas. "As pessoas estão, tipo, jogando seus filhos pela janela: 'Só salvem minha criança, só salvem minha criança!'", disse uma testemunha chamada Tamara à "BBC". "Havia pessoas nas janelas [dizendo] 'Me ajude, me ajude, me ajude!' Era possível ver o fogo entrar na casa e invadir o último quarto em que eles estavam, tragando todo o apartamento." Outra testemunha, chamada Samira Lamrani, disse ter visto um bebê ser jogado do nono ou do décimo andar. "As pessoas começaram a aparecer nas janelas desesperadas, fazendo barulho e gritando", disse Lamrani ao jornal "Evening Standard". "As janelas estavam abertas por uma fresta e uma mulher estava fazendo gestos de que estava para jogar seu bebê para que alguém o pegasse. Alguém o fez, um homem correu e conseguiu pegar o bebê." Amina Sharif disse à agência de notícias Reuters ter visto "crianças e pais gritando por ajuda". "Não podíamos fazer nada e podíamos ver coisas na lateral caindo, desabando. Ficamos ali só gritando e eles estavam gritando." Construído em 1974, o prédio Grenfell Tower fica em Lancaster West Estate, na região oeste da cidade, e tem 24 andares e 120 apartamentos. Ainda não se sabe a causa do incêndio, que deixou vários mortos e dezenas de feridos. "Em meus 29 anos de carreira, nunca vi nada desta magnitude", afirmou Dany Cotton, integrante do corpo de bombeiros de Londres.