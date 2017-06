Volante Bruno Henrique confirma acerto com Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Bruno Henrique comunicou, via redes sociais, que acertou contrato com o Palmeiras. Em vídeo exibido pelos seus empresários, o atleta avisa que está chegando ao time alviverde. "E aê torcida palmeirense, estou chegando para ser campeão com vocês. Estou muito feliz por isso", declarou Bruno Henrique. "Scoppia che la vittoria è nostra! [pode explodir que a vitória é nossa]. Avante, Palestra!", complementou De acordo com os representantes do atleta, o acerto é válido até 2020. Embora o atleta e seus representantes confirmem a transação, o Palmeiras ainda não oficializou o acerto. O UOL Esporte apurou que o Palmeiras pagará 3 milhões de euros (pouco mais de R$ 11 milhões) ao Palermo/ITA. A primeira tentativa do Palmeiras de acordo havia sido por empréstimo com opção de compra e o valor fixado seria de 4,5 milhões de euros (quase R$ 17 milhões). Pelo menos até agora, o Palmeiras não solicitou ajuda à Crefisa para efetuar o pagamento, o que indica que a negociação será feita com recursos próprios. O clube não se manifesta sobre as contratações. O estafe do jogador também não quis se manifestar. O Palmeiras deve anunciar a contratação de Bruno Henrique no próximo fim de semana. O jogador está de férias nos Estados Unidos e desembarca no Brasil entre sábado e domingo para oficializar o acordo que, por enquanto, é verbal. A tendência é que ele seja apresentado pelo clube paulistano na próxima semana, mas isso ainda não está decidido de forma oficial. O atleta só poderá ser inscrito no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) a partir do dia 20. As conversas do acordo foram desenvolvidas entre o diretor de futebol, Alexandre Mattos, e os representantes da empresa OTB Sports, Bruno Paiva e Marcelo Goldfarb. Sua estreia pode demorar um pouco mais, já que o atleta vem de férias e ainda não está no ritmo ideal. Lesões e suspensões no elenco alviverde, no entanto, podem acelerar a entrada de Bruno nos campos. A chegada de Bruno Henrique ajuda o clube no setor do meio-campo após a lesão que deve afastar Felipe Melo pelas próximas seis semanas. Com isso, apenas Thiago Santos poderia cumprir a função de volante marcador, já que Arouca e Moisés estão no departamento médico.