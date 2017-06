Marcha para Jesus fecha ruas de SP a partir desta quarta-feira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com início da concentração marcada para as 7h desta quinta-feira (15), a 25ª edição da Marcha para Jesus vai interromper o trânsito na região central de São Paulo já a partir desta quarta (14). Ao todo, serão 26 horas de interdições. Segundo o plano da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), as interrupções começam pela praça da Luz, em ambos os sentidos, a partir das 23h desta quarta (14), com liberação somente às 10h30 do dia seguinte. A partir da 1h da quinta (15), a interdição acontece na pista local da avenida Tiradentes, no sentido aeroporto Campo de Marte, entre a praça da Luz e a rua dos Bandeirantes, com liberação às 12h30 do mesmo dia. Ainda na avenida Bandeirantes, mas em ambos os sentidos entre a praça da Luz e a rua dos Bandeirantes, a interdição acontece a partir das 9h até as 12h30. Na avenida Santos Dumont, a interdição será total das 9h às 13h entre a rua dos Bandeirantes e a praça Campo de Bagatelle. Já entre a praça e a avenida Engenheiro Pedro Leon Schneider, incluindo a Braz Leme, a interdição vai das 10h à 0h01 de sexta (16) A concentração está marcada na avenida Tiradentes, na altura da rua dos bandeirantes. O percurso, com trios elétricos, será feito pelas avenidas Tiradentes e Santos Dumont. Os shows acontecem na praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira até as 21h30. A linha 4 (amarela) do metrô vai operar com interdição entre as estações Paulista e Fradique Coutinho. No trecho, os usuários poderão usar o serviço de ônibus do Paese (Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 156. A SPTrans informou que vai alterar o itinerário de 18 linhas das 23h de quarta até 1h de sexta (16). O slogan da Marcha 2017 é #EuAcheiMeuRei, em referência à Jesus Cristo. Participam do evento diversas Igrejas evangélicas. O evento foi criado na década de 1990 pelo apóstolo Estevam Hernandes -o fundador da Renascer em Cristo. Diversos políticos são esperados na Marcha. No ano passado, os organizadores contabilizaram a participação de 3 milhões de pessoas. A Polícia Militar não calculou, mas em 2015 afirmou que o número de fiéis foi de 340 mil. LINHAS DE ÔNIBUS 9191/10 Jd. Elisa Maria - Bom Retiro Deverá operar em sistema circular. Sentido único: normal até rua Prates, rua Bandeirantes, rua Afonso Pena, prosseguindo normal. 9717/10 Jd. Almanara - Santana Ida: normal até rua Antonio Nascimento Moura, av. Brás Leme, rua Darzan, rua Dr. Zuquim, rua Leite de Moraes e rua Ezequiel Freire. Volta: rua Ezequiel Freire, rua Alfredo Guedes, av. Cruzeiro do Sul, retorno, av. Cruzeiro do Sul, rua Duarte de Azevedo, rua Voluntários da Pátria, rua Dr. César, av. Brás Leme, rua Zanzibar, prosseguindo normal. 179X/10 Jd. Fontalis - Metrô Barra Funda Ida: normal até a av. Cruzeiro do Sul, rua da Cantareira, av. Sen. Queirós, av. Ipiranga, av. Rio Branco, av. Rudge, rua Javaés, rua Neves de Carvalho, aua Barra do Tibagi, prosseguindo normal. Volta: normal até a rua Sólon, rua Anhaia, rua Silva Pinto, al. Cleveland, pça. Julio Prestes, rua Mauá, rua do Triunfo, rua Washington Luis, av. Prestes Maia, ac. retorno sobre túnel Tom Jobim, av. Prestes Maia, av. Tiradentes, prosseguindo normal. 106A/10 Metrô Santana - Itaim Bibi Ida: term. metrô Santana, rua Gabriel Piza, av. Cruzeiro do Sul, retorno, av. Cruzeiro do Sul, ponte Cruzeiro do Sul, av. Cruzeiro do Sul, rua da Cantareira, av. Senador Queirós, rua Dom Francisco de Souza, av. Prestes Maia, prosseguindo normal. Volta: normal até av. Tiradentes, rua Pedro Vicente, av. Cruzeiro do Sul, ponte Cruzeiro do Sul, av. Cruzeiro do Sul, rua Leite de Morais, term. Santana. 175T/10 Metrô Santana - Metrô Jabaquara Ida: rua Leite de Morais, rua Ezequiel Freire, rua Alfredo Guedes, av. Cruzeiro do Sul, ponte Cruzeiro do Sul, av. Cruzeiro do Sul, rua da Cantareira, av. Senador Queirós, rua Dom Francisco de Souza, av. Prestes Maia, prosseguindo normal. Volta: normal até av. Tiradentes, rua Pedro Vicente, av. Cruzeiro do Sul, ponte Cruzeiro do Sul, av. Cruzeiro do Sul e rua Leite de Morais. 107T/10 Metrô Tucuruvi - Terminal Pinheiros Ida: normal até av. Cruzeiro do Sul, ponte Cruzeiro do Sul, av. Cruzeiro do Sul, rua da Cantareira, av. Senador Queirós, praça Alfredo Issa, prosseguindo normal. Volta: sem alteração. 271C/10 Pq. Vila Maria - Terminal Princ Isabel Sentido Único: normal até av. Cruzeiro do Sul, ponte Cruzeiro do Sul, av. Cruzeiro do Sul, rua da Cantareira, av. Sen. Queirós, pça. Alfredo Issa, av. Ipiranga, av. Rio Branco, al. Glete, rua Br. de Piracicaba, rua Helvétia, terminal Princesa Isabel, prosseguindo normal até a rua Mauá, rua do Triunfo, rua Washington Luis, av. Prestes Maia, ac. retorno sobre túnel Tom Jobim, av. Prestes Maia, av. Tiradentes, prosseguindo normal. 1156/10 Vila Sabrina - Pça. do Correio Ida: normal até av. Cruzeiro do Sul, ponte Cruzeiro do Sul, av. Cruzeiro do Sul, rua da Cantareira, av. Sen. Queirós, rua D. Francisco de Souza, pça. Pedro Lessa. Volta: sem alteração. 118C/10 Jd. Pery Alto - Metrô Santa Cecília Ida: normal até a av. Cruzeiro do Sul, rua da Cantareira, av. Sen. Queirós, pça. Alfredo Issa, av. Ipiranga, av. Rio Branco, al. Glete, al. Dino Bueno, rua Nothmann, prosseguindo normal. Volta: normal até av. Duque de Caxias, rua Mauá, rua do Triunfo, rua Washington Luis, av. Prestes Maia, ac. retorno sobre túnel Tom Jobim, av. Prestes Maia, av. Tiradentes, prosseguindo normal. 119C/10 Vila Sabrina - Term. Princesa Isabel Ida: normal até rua João Teodoro, rua da Cantareira, av. Sen. Queirós, pça. Alfredo Issa, av. Ipiranga, av. Rio Branco, al. Glete, al Br. de Piracicaba, rua Helvétia, rua Guaianazes e term. Princesa Isabel. Volta: normal até a rua Mauá, rua do Triunfo, rua Washington Luis, av. Prestes Maia, ac. retorno sobre túnel Tom Jobim, av. Prestes Maia, av. Tiradentes, rua São Caetano, prosseguindo normal. 701U-21 Metrô Santana - Pinheiros Sentido único: rua Ezequiel Freire, rua Leite de Morais, av. Cruzeiro do Sul, rua da Cantareira, av. Sen. Queirós, pça. Alfredo Issa, av. Ipiranga, prosseguindo normal até a av. Cruzeiro do Sul, rua Duarte de Azevedo e rua Ezequiel Freire. 178A/10 Metrô Santana - Lapa Ida: rua Ezequiel Freire, rua Alfredo Guedes, av. Cruzeiro do Sul, rua da Cantareira, av. Sen Queirós, av. Ipiranga, av. Rio Branco, av. Rudge, rua Javaés, rua Neves de Carvalho, rua Barra do Tibagi, prosseguindo normal. Volta: normal até a rua da Graça, rua Silva Pinto, al. Cleveland, pça. Júlio Prestes, rua Mauá, rua do Triunfo, rua Washington Luis, av. Prestes Maia, ac. retorno sobre túnel Tom Jobim, av. Prestes Maia, av. Tiradentes, rua Pedro Vicente, av. Cruzeiro do Sul, prosseguindo normal. 701A/10 Pq. Edu Chaves - Metrô Vila Madalena Ida: normal até rua João Teodoro, rua da Cantareira, av. Sen. Queirós, pça. Alfredo Issa, av. Ipiranga, prosseguindo normal. Volta: sem alteração. 1177/10 Term. A.E. Carvalho - Estação da Luz Ida: normal até rua Voluntários da Pátria, rua Padre Ildefonso, av. Cruzeiro do Sul, ponte Cruzeiro do Sul, av. Cruzeiro do Sul, rua da Cantareira, rua Mauá. Volta: normal até av. Tiradentes, rua Pedro Vicente, av. Cruzeiro do Sul, ponte Cruzeiro do Sul, acesso e av. Morvan Dias de Figueiredo, rua Voluntários da Pátria, rua Padre Ildefonso, av. Cruzeiro do Sul, prosseguindo normal. 1178/10 São Miguel - Praça do Correio Ida: normal até av. Morvan Dias de Figueiredo, rua Voluntários da Pátria, rua Pe. Idelfonso, av. Cruzeiro do Sul, ponte Cruzeiro do Sul, av. Cruzeiro do Sul, rua da Cantareira, av. Senador Queirós, rua D. Francisco de Souza, av. Prestes Maia, rua Riskalah Jorge. Volta: normal até av. Tiradentes, rua Pedro Vicente, av. Cruzeiro do Sul, acesso a av. Pres. Castelo Branco, prosseguindo normal. 311C/10 Pq. São Lucas - Bom Retiro Ida: normal até rua João Teodoro, rua Cantareira, av. Sen de Queiros, pça. Alfredo Issa, av. Ipiranga, av. Rio Branco, av. Rudge, rua Javaés, rua Neves de Carvalho, rua Barra do Tibagi e rua Visc. de Taunay, prosseguindo normal. Volta: sem alteração. 5144/10 Term. Sapopemba/Teotônio Vilela - Term. Princ. Isabel Ida: normal até rua João Teodoro, rua da Cantareira, av. Sen. Queirós, praça Alfredo Issa, av. Ipiranga, av. Rio Branco, al. Glete, al. Br. de Piracicaba, rua Helvétia, rua Guaianazes e term. Princesa Isabel. Volta: normal até a rua Mauá, rua do Triunfo, rua Washington Luis, av. Prestes Maia, ac. retorno sobre túnel Tom Jobim, av. Prestes Maia, av. Tiradentes, rua São Caetano, prosseguindo normal. 719P/10 Terminal Pinheiros - Metrô Armênia Ida: normal até a rua Mauá, rua do Triunfo, rua Washington Luis, av. Prestes Maia, ac. retorno sobre túnel Tom Jobim, av. Prestes Maia, av. Tiradentes, rua Pedro Vicente, av. do Estado, av. Tiradentes, rua Porto Seguro e rua D. Rodo. Volta: rua D. Rodo, rua Guaporé, av. Tiradentes, rua Porto Seguro, av. Cruzeiro do Sul, rua da Cantareira, av. Senador Queirós, praça Alfredo Issa, av. Ipiranga, av. Rio Branco, alameda Glete, rua Br. de Piracicaba, rua Helvétia, prosseguindo normal. Fonte: SPTrans