Jogo de zumbis lança 'feiticeiro das trevas' parecido com Temer

DIOGO BERCITO PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - Um corrupto feiticeiro das trevas, o Conde Temeraire "não está satisfeito em roubar apenas seu sangue". Esse vampiro quer também seus recursos, diz sua biografia. Com nome e rosto semelhantes ao do presidente brasileiro, Michel Temer, o conde será um dos novos personagens do popular jogo de tabuleiro Zombicide, produzido pela empresa CMON. A firma está promovendo uma campanha de arrecadação on-line para expandir as miniaturas e cartas utilizadas nas aventuras. Ele será incluído caso o financiamento total -não relacionado diretamente ao personagem- chegue a US$ 2,85 milhões. Na quarta (14), o valor já passava de US$ 2,81 milhões, com o apoio de 18 mil pessoas. A arrecadação deve seguir até o fim deste mês. O texto de introdução conta que o Conde Temeraire habita as densas florestas pelo que parecem ter sido eras. "Sempre que as pessoas pensaram que ele estava derrotado, ele se ergueu outra vez, para começar um novo reinado de terror." "Sua particular forma de insanidade foi exarcebada por seu vampirismo", segundo a empresa. "A Peste Negra foi de fato benéfica para o conde, pois ele prefere os súditos que comem cérebros em vez de usá-los." Na carta descritiva do Conde Temeraire, ele aparece com uma esvoaçante capa vermelha e segurando um lampião, esticando sua mão com as unhas compridas. As roupas e o penteado lembram, além do presidente brasileiro, o Conde Drácula do filme de Francis Ford Coppola feito em 1992. Esse texto do financiamento do Zombicide é assinado por um desenvolvedor de games chamado Thiago Aranha, que não respondeu aos pedidos de entrevista da reportagem. TABULEIRO O Zombicide é um jogo de tabuleiro com miniaturas para de um a seis jogadores. Os personagens precisam sobreviver a uma infestação de mortos-vivos, caçando zumbis. Esse premiado game foi publicado pela primeira vez em 2012 após uma arrecadação on-line e, desde então, teve diversas expansões, como esta que propõe incluir o vampírico Conde Temeraire entre seus personagens. A empresa já homenageou diversos personagens públicos, como Prince e Freddie Mercury, incluindo suas miniaturas no tabuleiro.