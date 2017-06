Juíza manda soltar Silval Barbosa, ex-governador de Mato Grosso

GABRIELA SÁ PESSOA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A confissão de irregularidades e uma multa de R$ 46,6 milhões aos cofres públicos sustentaram a decisão pela soltura de Silval Barbosa (PMDB), ex-governador de Mato Grosso, preso preventivamente desde setembro de 2015. A decisão foi proferida na terça (13) pela juíza Selma Arruda, autora dos pedidos de prisão de Barbosa e de outros poderosos de Mato Grosso, investigados pela Operação Sodoma. Segundo a ordem, o ex-governador se sentia inseguro no cárcere, "pressionado por pessoas que compromete-se a identificar futuramente", desde que surgiram boatos de que negociava delação premiada com o Ministério Público. Apelidada de Lava Jato pantaneira, a Sodoma apura desvio em compras de terrenos, fraude em licitações e propina para cobrir custos de campanha. A força tarefa também rendeu a Selma Arruda o título de 'Sergio Moro de saias', por sua atuação considerada rigorosa como a do colega curitibano. Barbosa confessou o recebimento de propinas por secretários de seu governo pela manutenção de contratos e por desapropriações de terrenos para construção de obras públicas, além de doações ilegais para campanhas eleitorais de seus aliados. O peemedebista é citado na delação de executivos da JBS, inclusive do próprio empresário Wesley Batista, por operar um esquema de subornos em troca de vantagens na cobrança do Prodeic, um tributo mato-grossense. Silval Barbosa era vice de Blairo Maggi, ministro da Agricultura do governo Temer. Substituiu o governador, que se licenciou para concorrer ao Senado e venceu a eleição de 2010. Ele cumprirá prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, e não poderá se comunicar com outros réus da Sodoma ou testemunhas do caso. À exceção de seu filho, Rodrigo Barbosa, que chegou a ser preso durante a operação. Selma Arruda permitiu o contato entre os dois "por questão humanitária".