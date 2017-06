Novo James Bar abre as portas este fim de semana com programação musical

(foto: Divulgação)

O James Bar mudou. Está maior, mais confortável e com a mesma proposta de trazer excelente programação musical, cultura urbana, bons drinks e muitas good vibes, tudo de braços abertos para a diversidade. O novo lar fica na Alameda Carlos de Carvalho, número 680, bem próximo à também charmosa Alameda Prudente de Moraes, em uma região que já se tornou um novo centro de boemia e comércio criativo.

No projeto da AMR Arquitetura, as instalações foram erguidas do zero e da antiga casa dos anos 30 ficaram somente a fachada e a “casca”. O interior foi todo reformulado em relação ao prédio original: no primeiro piso fica o bar principal com uma pista imersiva, três vezes maior que a anterior. Os clientes vão poder ficar mais perto das picapes com um camarote lateral e com a área de trânsito livre ao redor da cabine do DJ. Tudo isso em um salão com pé direito de 3,5 metros a 6 metros.

“Dá uma sensação de amplitude e permite que a gente use mais os efeitos de luz. Ficou perfeita”, comenta Ana Raduy, sócia-proprietária do James Bar, sobre a nova pista de dança.

Segundo piso, segurança e check-in/out agilizado

O segundo andar conta com um ambiente mais tranquilo e um bar próprio, além de uma vista em forma de aquário para a pista de dança. Assim, o público vai poder descansar vendo o que acontece no canto mais badalado da casa.

“A capacidade de público vai aumentar em 40% e as novidades já estarão na entrada. Seremos a primeira casa de Curitiba (talvez até do Paraná) a aplicar duas regras novas de segurança dos bombeiros: um monitor vai informar a quantidade de público dentro da casa e outro vai trazer um vídeo educativo sobre as normas de segurança para o caso de emergências. Uma área exclusiva para cadastro, caixa e guarda volumes vai garantir maior agilidade e conforto para funcionários e clientes”, ressalta Ana.

O novo James Bar abre já nesta semana, no sábado (17), e passa por seu período de inauguração até o final do mês — afinal de contas uma noite só é pouco para nossos clientes.

Confira as infos da inauguração oficial e uma prévia do calendário:

SÁBADO 17.jun: 22h

INAUGURAÇÃO NOVO JAMES BAR

DJs residentes Ale Dantas, Ber Correia, Claudinha Bukowski, Denis James e Renata Worst.

FOOD TRUCK no jardim.

LANÇAMENTO do Cardápio Geral ampliado e atualizado e do Cardápio Promocional com novos Trendy Combos.

R$ 25.

Prévia do calendário:

21/06 (Quarta) – QUARTA ROCK #001

22/06 (Quinta) –PANCADÃO

23/06 (Sexta) –SEXTA JAMES

24/06 (Sábado) – POP LINE Edição de Estreia

28/06 (Quarta) – QUARTA ROCK #002 Emo

29/06 (Quinta) – FIK CMG #2

30/06 (Sexta) – SEXTA JAMES Black Friday

01/07 (Sábado) – POP LINE Witness especial Katy Perry

A área de check-in/check-out, que costuma ser movimentada durante toda a noite, especialmente no início e ao final da balada, também terá um setor só seu. Com a novidade, o serviço será agilizado e mais seguro.

Área externa garante mais conforto e programação cultural

São 1033 metros quadrados de terreno total, dos quais 528 metros quadrados são de área construída. O novo James Bar conta com um estacionamento próprio, com 450 metros quadrados, que de dia se transforma no James Garden: A ideia é usar o espaço destinado normalmente aos carros para outras atividades. “Algumas vezes por mês queremos abrir para eventos culturais. Com o novo espaço, as possibilidades são ilimitadas, depende só da nossa criatividade”, diz Ana.



Feiras de moda, mercado das pulgas, cinema ao ar livre, shows com DJs e bandas ao vivo, festival de food trucks e várias outras ideias estão prontas para encher Curitiba de mais opções incríveis de expressões urbanas.

A casa também possui um espaço de convivência, de 55 metros quadrados, para o pessoal que quiser dar um tempinho ao ar livre em um local aberto com inspiração da arte urbana. “O local será ideal para aqueles que gostam de desfrutar da noite ao ar livre, com bancos e espaço para food truck, que se alternarão de tempos em tempos, oferecendo novas opções para matar aquela fominha”, destaca Ana.

Bons drinks, excelente música

O carro-chefe continua sendo a excelente qualidade sonora: o James Bar segue com o pilar em três noites “fixas” que, na verdade, mudam toda semana. A Quarta Rock celebra o melhor do universo roqueiro de todos os tempos com ações especiais, a exemplo do Campeonato de Pebolim e noites temáticas, como o Especial Emo.

As Sextas James namoram com várias vertentes da música eletrônica e com sugestões divertidas, como a Match, que une casais, e a Neon, com uma identidade visual atraente e atmosférica.

Nos sábados reinam as divas e divos da cultura pop na Pop Line, que vez ou outra tem sua próprio edição The Voice e “noite de príncipe/princesa” na You Da One. As quintas-feiras são mutantes, dedicadas a festas de vários núcleos. E ainda tem outras como INVDRS…

Para encerrar, os bons drinks: os bartenders seguem em constante atualização, com uma carta de clássicos e promoções sazonais. Assim todo mundo fica astral na nossa pista, non stop.

O seu James, um novo lar

“A mudança de local está injetando em toda a equipe muita motivação para continuarmos a fazer nosso trabalho sempre melhor e no público ânimo para fazer a festa ficar sempre animada e cheia de good vibes. Poderemos mergulhar e melhorar naquilo que já sabemos fazer: uma balada incrível. Ao mesmo tempo,com o James Garden, vamos poder resgatar nossa raiz e incentivar a cena cultural e autoral local, através de parcerias e cooperação, ajudando a tornar Curitiba uma cidade cada vez mais interessante e criativa”, explica Ana.