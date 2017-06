Em preparação para Wimbledon, Federer cai para Haas na estreia em Stuttgart

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de ficar fora de Roland Garros, Roger Federer voltou às quadras com derrota. Na preparação para Wimbledon, o suíço caiu para Tommy Haas na segunda rodada do ATP de Stuttgart, nesta quarta-feira (14), por 2 sets a 1: 2/6, 7/6 (8) e 6/4. O início da partida caminhava para uma vitória tranquila de Federer diante do veterano adversário. Na primeira parcial, o suíço venceu por tranquilos 6 games a 2. O equilíbrio, porém, apareceu a partir da segunda parcial. Em um set bastante equilibrado, Tommy Haas salvou um matchpoint e conseguiu o empate ao vencer no tie-break por 10 a 8, levando o jogo para o desempate. E foi no terceiro set que a surpresa apareceu: no quinto game, o veterano de 39 anos quebrou o serviço do suíço. Com a vantagem no placar, Haas chegou a ser pressionado por Federer logo no game seguinte, quando o suíço teve três breakpoints. Mesmo assim, o alemão conseguiu evitar a quebra, confirmou seu serviço e caminhou para fechar o set em 6 a 4, e o jogo em 2 sets a 1. O torneio de Wimbledon, terceiro Grand Slam do ano, acontece entre os dias 27 de junho e 10 de julho. Ao lado de Pete Sampras, Roger Federer é o maior vencedor da competição na Era Aberta (a partir de 1969). O suíço foi campeão sete vezes, sendo a última em 2012.