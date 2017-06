Chapecoense cancela duelo com o Benfica e diz que CBF não autorizou viagem

DANIEL FASOLIN CHAPECÓ, SC (UOL/FOLHAPRESS) - A Chapecoense comunicou nesta quarta (14) o cancelamento da partida amistosa contra o Benfica, válida pela Eusebio Cup, que seria disputada no dia 22 de julho. De acordo com a nota emitida, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) alegou conflito com o calendário para não autorizar a viagem do clube catarinense para Portugal. "A Associação Chapecoense de Futebol, entidade desportiva, pela presente, comunica, infelizmente, o cancelamento da partida amistosa entre as equipes de futebol da Associação Chapecoense de Futebol e o Sport Lisboa e Benfica, que seria realizada na data de 22 de Julho de 2017, na cidade de Lisboa, Portugal, 'Taça Eusébio Cup', pois, atendendo o estabelecido na Cláusula Terceira, 3.2, letra 'h', do contrato firmado, solicitou autorização a CBF, contudo, conforme documento em anexo, esta expressou que devido à existência de jogos oficiais do Campeonato Brasileiro e Copa Sul-americana, não ser possível a transferência de datas, por isso indeferiu a autorização, o que impossibilita a realização da partida amistosa (sic)", informou o clube catarinense, por meio de comunicado. No começo do mês, o Benfica havia confirmado o amistoso contra a Chapecoense para o dia 22 de julho. Os portugueses resolveram convidar os catarinenses para o torneio amistoso após os clubes serem protagonistas de uma música ofensiva da torcida do Porto. Durante jogo de handebol disputado em abril, a organizada "Super Dragões" cantou "quem me dera se o avião da Chapecoense fosse do Benfica", em atitude amplamente criticada em Portugal e no Brasil. O Porto venceu aquela partida por 30 a 27. O jogo contra o Benfica seria realizado no fim de semana em que a Chapecoense vai visitar o Vitória pelo Brasileirão. Antes disso, na quarta-feira, o time catarinense visita o Santos pelo Nacional. A Chapecoense agora espera a liberação da CBF para participar dos amistosos contra a Roma, na Itália, e contra o Barcelona, na Catalunha. Os amistosos ainda precisam da chancela da CBF.