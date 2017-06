Alto Boqueirão recebe o espetáculo Bicirqueiros

(foto: SMCS)

O espetáculo Bicirqueiros estreia neste fim de semana no Circo da Cidade Zé Priguiça, no Alto Boqueirão. O espetáculo para todas as idades é gratuito e resgata números antigos circenses utilizando a bicicleta como fio condutor. As apresentações acontecem no sábado (17/6) e no domingo (18/6), às 16h e 18h.

Idealizado por Marina Prado e Matias Donoso, sob a direção de Mariana Zanette, Bicirqueiros apresenta cenas de palhaçaria, acrobacia de solo e aérea, perna de pau, monociclo, malabares e equilibrismo. Com a ajuda de outros profissionais das artes cênicas, recriaram uma estética inspirada nos circos antigos e na arte rococó, trazendo para o espectador a beleza e ludicidade dos antigos teatros de cabaré.

Também participaram da produção a artista visual Kátia Horn (figurinos), Eduardo Giacomini (cenografia), Leonardo Taques (iluminação), Ivana Lima (design) e Candiê Marques e Doriane Conceição (sonoplastia).

Além do Circo da Cidade Zé Priguiça, o espetáculo tem temporada, de 14 de junho a 16 de julho, no Espaço Excêntrico Mauro Zanatta.

Serviço: Bicirqueiros

Local: Circo da Cidade Zé Priguiça (Rua Benedicto Siqueira Branco, s/nº - Alto Boqueirão)

Data e horário: sábado (17/6) e domingo (18/6), às 16h e 18h

Entrada franca