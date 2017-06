Confira dez parques e bosques para visitar em Curitiba no feriado

O feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (15/6) tem previsão de sol e temperaturas um pouco mais altas, um tempo agradável para passear em um dos 40 parques e bosques da cidade. São cerca de 15 mil metros quadrados de área e cada um tem suas características e atrações. Seja para se exercitar, passear, fazer exercícios ou apenas contemplar a natureza, opções não faltam em diversas regiões da cidade.

1- Parque Tanguá

Surpreendente pela beleza, tem uma cascata e dois lagos. O conjunto do parque inclui, ainda, um mirante, ciclovia, pista de corrida e lanchonete.

Endereço: Rua Oswaldo Maciel, s/n – Pilarzinho

2 - Bosque Alemão

Rico em atrações para toda a família e todas as idades. O bosque conta com o Oratório Bach, para concertos musicais; a Torre dos Filósofos; a trilha João e Maria; e a Casa Encantada, com uma biblioteca infantil. Além da Praça da Cultura Germânica, tem um bosque de mata nativa e nascentes de água doce.

O bosque estará aberto no feriado. A Casa Encantada funcionará das 9h às 17h, com contação de histórias às 11h, 14h e 16h.

Endereço: Rua Francisco Schaffer x Rua Nicolo Paganini x Rua Franz Schubert - Vista Alegre

3 - Lago Azul

Um mirante de madeira no ponto mais alto do parque proporciona vista geral do lago. Ótimo para contemplar a natureza, também conta com calçadas que garantem acessibilidade.

Endereço: Rua Colomba Merlin, 831 - Umbará (próximo à Igreja do Umbará)

4 - Parque Bacacheri

Com grande espaço para lazer e atividade física, dispõe de canchas de futebol e de vôlei de areia, churrasqueiras, playground e um lago artificial.

Endereço: Rua Canadá X Rua Rodrigo de Freitas X Rua Paulo Nadolny

5 - Parque Passaúna

A principal atração é o mirante, localizado no alto de um morro à beira da represa. A vista privilegiada da água e da mata alcança o município vizinho de Campo Largo.

Endereço: Final da Rua Eduardo Sprada, na divisa com o Município de Campo Largo

6 - Parque Tropeiros

Com grande área verde, possui uma cancha típica de rodeio (não são permitidos estes eventos por lá, uma vez que a prática é proibida por lei), camping, palco, museu, churrascaria e um bosque de mata nativa.

Endereço: acesso pela Rua Raul Pompéia, próximo à Avenida Juscelino Kubitscheck – CIC

7 - Parque Tingui

A paisagem se completa com trechos de margem do Rio Barigui em toda a sua área. O Memorial Ucraniano é uma das suas principais atrações.

Endereço: entre as ruas Rua Fredolin Wolf e José Valle, ao longo do Rio Barigui.

8 - Parque Barigui

Um dos mais famosos e procurados parques da cidade, tem grande espaço para lazer e atividades físicas.

Endereço: entre a Avenida Manoel Ribas e a BR-277, acessos: BR-277 e Avenida Cândido Hartmann, Bigorrilho

9 - Parque Barreirinha

Considerado o mais belo parque da cidade, oferece amplo espaço verde, bosques com mais de 200 mil metros quadrados de vegetação típica, biblioteca infantil, playground, cabana rústica, lanchonete, churrasqueiras e estacionamento.

Endereço: Avenida Anita Garibaldi, 6010 - Barreirinha

10 - Parque Guairacá

Com 120 mil metros quadrados, o parque faz parte do Rio Parque, programa que prevê a implantação de áreas de preservação e de lazer ao longo dos rios Barigui, Belém e Atuba.

Endereço: Rua Dionira Moletta Klemtz, s/n - Fazendinha