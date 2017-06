Banco central americano aumenta taxa de juros pela 2ª vez neste ano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O banco central americano confirmou a expectativa do mercado e elevou, nesta quarta-feira (14), a taxa de juros nos Estados Unidos em 0,25 ponto percentual, para a banda entre 1% e 1,25%. A probabilidade de aumento era de 93,5%, segundo economistas e consultores ouvidos pela agência internacional de notícias Bloomberg. A última alta de juros promovida pelo Fed havia ocorrido na reunião de março, quando os juros subiram para a faixa entre 0,75% e 1%. Em nota emitida após a reunião, o Fed manteve a expectativa de aumentar os juros mais uma vez no ano. A decisão foi ancorada em dados que mostram que o mercado de trabalho americano está sólido e a atividade econômica do país se recuperando, ainda que a um ritmo mais lento que o esperado. No primeiro trimestre do ano, a economia dos Estados Unidos cresceu 1,2%. O crescimento dos gastos de consumo, que representa mais de dois terços da atividade econômica dos EUA, cresceu a uma taxa de 0,6%. A taxa de desemprego nos Estados Unidos em maio recuou para o menor nível em 16 anos, chegando a 4,3%. O resultado, contudo, aliado à revisão dos dados de março e abril, mostram uma desaceleração do ritmo de queda, o que sugere que o mercado de trabalho está perdendo força A geração de empregos fora do setor agrícola foi de 138 mil em maio, quando os setores de manufatura, governo e varejo fecharam postos, segundo dados do Departamento do Trabalho.