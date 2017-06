Funcionário abre fogo em loja em San Francisco; há dois mortos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um atirador abriu fogo nesta quarta-feira (14) em uma loja do serviço de entregas UPS em San Francisco, no Estado americano da Califórnia. De acordo com o jornal "San Francisco Chronicle", o episódio deixou ao menos dois mortos e alguns feridos.

Um porta-voz da UPS afirmou que o atirador era um funcionário da empresa e que aparentemente havia "atirado contra si" após ferir as outras pessoas. O estado de saúde das vítimas não foi informado. A polícia isolou o entorno do estabelecimento, que fica a cerca de 4 km do centro de San Francisco. Robert Kim, dono de uma loja de carros nas redondezas, relatou ter fechado seu estabelecimento após ouvir ao menos cinco disparos e ver motoristas da UPS correndo e gritando "atirador, atirador".