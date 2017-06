Warriors prometem esforço para manter Curry, que pode ganhar R$ 673 milhões

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de conquistar dois títulos da NBA em três anos, o Golden State Warriors está disposto a fazer o que for necessário para manter o astro Stephen Curry. É o que diz Joe Lacob, dono da franquia, sobre o armador, elegível para renovar contrato por cinco anos e US$ 205 milhões (cerca de R$ 673 milhões). "Vamos fazer o que for preciso para manter Steph aqui, e feliz. E eu sei que ele quer estar aqui, e nós queremos ele aqui. Então, não acredito que teremos problemas para sua permanência", disse Lacob, segundo reportagem da "ESPN" americana. Após se sagrar campeão da NBA pelos Warriors, Curry é agente livre irrestrito, o que significa que o armador pode negociar livremente com qualquer franquia. Porém, segundo o regulamento da liga profissional americana, um clube pode oferecer para renovar com um jogador um salário que nenhum outro concorrente pode atingir para contratá-lo. A situação de Kevin Durant pode ajudar os Warriors a manter Curry. O ala tem salário previsto de pouco mais de US$ 27,7 milhões (cerca de 90,9 milhões), mas uma opção para terminar o vínculo neste verão americano. O jogador pode aceitar um rendimento menor se isso ajudar a franquia a manter o elenco campeão. Como teve Curry na última temporada, os Warriors são os únicos que podem oferecer a ele o salário máximo, de US$ 205 milhões por cinco anos. Na última temporada, o salário do armador foi pouco mais de US$ 12,1 milhões (R$ 39,7 milhões).