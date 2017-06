Homem é preso suspeito de fazer empréstimos bancários em nome de policiais

Um homem foi preso na noite desta terça-feira (13), no Centro de Curitiba, dentro de uma agência bancária no momento em que tentava fazer um empréstimo no valor de R$ 45 mil em nome de outra pessoa. O homem é suspeito de usar nomes de vítimas de pelo menos três funcionários públicos, todos policiais militares (sendo um bombeiro). A ação foi desencadeada pelos policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope).

