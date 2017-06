Começa movimento nas estradas para feriado de Corpus Christi

(foto: Reprodução)

Motoristas que vão viajar neste Corpus Christi precisam estar atentos com o movimento nas estradas, que deve começar a aumentar a partir das 15 horas desta quarta-feira (14). O maior pico de descida, porém, deve ser registrado na quinta-feira (15), entre 9 e 12 hora. Para este feriado, as concessionárias de rodovias que atuam na região de Curitiba esperam um movimento entre 14% e 20% superior ao de dias comuns.

A concessionária Ecovia Caminho do Mar, que administra o trecho Curitiba-Litoral da BR 277 e as PRs 508 e 407, prevê que 85 mil veículos deverão trafegar pela BR-277, no trecho entre Curitiba e Paranaguá, a partir desta quarta-feira (14) até domingo (18). Já no trecho administrado pela Autopista Litoral Sul, o movimento deve se concentrar entre as capitais Curitiba e Florianópolis – BR-116/Contorno Leste, BR-376/PR e BR-101/SC.

No retorno do feriado, o maior movimento está previsto para o período entre 17 e 20 horas do domingo (18).