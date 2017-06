Justiça decide trancar ação contra presidente do Bradesco na Zelotes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) decidiu por unanimidade trancar uma ação penal contra o diretor-presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, informou o banco nesta quarta-feira (14).

O TRF-1 concedeu na terça (13) habeas corpus determinando o trancamento da ação por falta de justa causa. Trabuco era réu no âmbito da Operação Zelotes, da Polícia Federal. O comunicado emitido pelo Bradesco ao mercado financeiro fez as ações do banco subirem neste quarta.

Pouco depois das 15h, os papéis mais negociados do banco avançavam 4,01%, enquanto as ações ordinárias tinham alta de 3,48%.

A Operação Zelotes investiga desvios no Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), órgão que é vinculado ao Ministério da Fazenda e é a última instância administrativa de recursos referentes a impostos e multas de contribuintes. De acordo com as investigações, diversas empresas teriam participado de um esquema envolvendo o pagamento de propina a conselheiros para que manipulassem resultados dos julgamentos.