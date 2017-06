Prefeitura faz manutenção e troca de 150 placas de trânsito

(foto: Pedro Ribas/SMCS)

Equipes da Setran concluíram no fim da tarde de terça-feira (13/6) a troca e limpeza de 150 placas de trânsito no entorno do Centro Histórico de Curitiba, no São Francisco. O trabalho faz parte do mutirão de limpeza feito pela Prefeitura periodicamente, desde o início do ano, em praças e locais de grande circulação de pessoas.

As placas que passaram por manutenção são de sinalização de trânsito, como proibido estacionar, pare, velocidade permitida, e de regulamentação de trânsito, como as de estacionamento (Estar).

Todas as ruas no entorno do Largo da Ordem, como Trajano Reis, Jaime Reis, Duque de Caxias, Treze de Maio, da Praça João Cândido e das Ruínas de São Francisco passaram pela manutenção das placas.

As placas que estavam mais deterioradas, com pichações ou danificadas por acidentes de trânsito e vandalismo, foram substituídas por novas, feitas na fábrica da Setran. As que puderam ser recuperadas passaram por uma limpeza especial.

O mesmo trabalho foi feito nas ruas do Parque Barigui na semana passada. Sessenta placas de trânsito foram substituídas ou lavadas. O trabalho de manutenção é feito continuamente em todas as regiões da cidade. Placas de sinalização bem conservadas melhoram a segurança no trânsito.