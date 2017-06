'Não me sinto completamente realizada em nada', diz atriz Letícia Spiller

CRIS VERONEZ RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Letícia se despediu de sua personagem em "Sol Nascente", Lenita, em março. Em abril já estava nas telinhas novamente em "Os Dias Eram Assim", novela das 23h da Globo, interpretando Monique, uma mulher casada que sofre um conflito existencial e decide largar a família para conhecer o mundo. Ainda em 2017, ela também planeja lançar um livro de poesias, cujo título da obra ainda não foi decidido. Aos 43 anos, a intérprete de Monique se mostra satisfeita com suas conquistas pessoais e profissionais. "Mas ainda existem coisas que quero executar. Sou inquieta. Não me sinto completamente realizada em nada. Acho que ainda vou buscar muito", diz à reportagem. "Não sei se é porque sou geminiana, mas tem várias coisas que gosto de fazer", afirma ela, que trabalha também como produtora, cantora e escritora. FAMÍLIA Mãe de Pedro, 19, com o ator Marcello Novaes, e de Stella, 9, da união com o diretor Lucas Loureiro, Letícia Spiller, 43, que atualmente namora o músico uruguaio Pablo Vares, diz que não descarta a possibilidade de ter mais filhos, biológicos ou adotados. "Acho que adotar é um ato digno. Tem tanta gente precisando de ajuda, de carinho", diz. Segundo a atriz, a vida corrida não atrapalha a maternidade. "Eu sou muito mãezona também Sou daquelas que abre mão de sair de noite pra colocar pra dormir, ler história, fazer dever de casa junto, levar na escola, no dentista. Não deixo meus deveres de mãe pra trás". O que não quer dizer que seja fácil. "Às vezes me sinto sobrecarregada", confessa. "Mas ao mesmo tempo eu gosto de aproveitar todas as minhas vertentes". CENAS POLÊMICAS Recentemente, na supersérie "Os Dias Eram Assim", escrita por Angela Chaves e Alessandra Poggi, cenas de sexo com Toni, vivido pelo ator Marcos Palmeira, repercutiram negativamente entre os telespectadores. Segundo a atriz, "é um equívoco" achar que sua personagem fará striptease e terá uma cena que induzirá o espectador a achar que os dois estão praticando sexo oral na trama, como publicou o "Notícias da TV". "No texto que a gente recebeu, diz que ela vai descendo e me beijando, mas a câmera fica na minha cara. Não é uma pornonovela", emenda o ator. "É uma novela de amor, com um diretor sensível, com todo um tratamento de luz. Esse trabalho é um luxo."