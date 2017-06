Atentado com carro-bomba deixa quatro mortos na capital da Somália

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos quatro pessoas morreram em uma explosão de um carro-bomba nesta quarta-feira (14) em Mogadíscio, na capital da Somália. Segundo a polícia local, o atentado aconteceu em frente a um restaurante movimentado no centro da cidade. As vítimas eram jovens que entravam no local. Mogadíscio é alvo frequente de ataques realizados pelo grupo extremista al Shabaab, filiado à rede terrorista Al Qaeda . Em fevereiro, outra explosão de um carro-bomba deixou ao menos 20 mortos e 50 feridos na cidade. Na semana passada, os extremistas atacaram uma base militar Estado de Puntland, no nordeste da Somália, matando ao menos 70 pessoas e ferindo dezenas, informaram autoridades. Como resposta, os Estados Unidos conduziram no domingo (11) um ataque aéreo contra uma base da milícia islâmica.