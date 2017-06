Evento em Curitiba reúne gatos de raças pouco conhecidas

Amor aos felinos: evento registrou milhares de visitantes em 2016 (foto: Divulgação/ PremieR pet.) Amor aos felinos: evento registrou milhares de visitantes em 2016 (foto: Divulgação/ PremieR pet.)

Após registrar milhares de visitantes e grande sucesso em 2016, vem aí mais um grande evento felino em Curitiba! Será no fim de semana de 17 e 18 de junho, com participarão de 80 bichanos de 14 diferentes raças, muitas ainda pouco conhecidas pelos brasileiros.

Com realização da PremieR pet, empresa especialista em alimentos de alta qualidade para cães e gatos, em parceria com o CGP - Clube do Gato do Paraná, o evento reúne criadores de gatos do Sul e Sudeste do Brasil e também da América do Sul, em um grande concurso de beleza felina, com direito a lojas de produtos, orientação nutricional com veterinários especialistas da PremieR pet e uma importante ação solidária para ajudar gatos carentes.

O ingresso para o público é um pacote de alimento seco para gatos, a ser doado para a ONG Beco da Esperança, que atualmente abriga cerca de 450 bichanos em busca de adotantes.

Diversidade em destaque

Os visitantes que passarem pelo local poderão ver de perto a beleza e o exotismo de diversas raças, como: Sphynx (gato sem pelo que tanto desperta a curiosidade do público), Bengal (com sua bela pelagem que lembra uma pequena onça), American Curl (com suas orelhinhas curvadas e aparência meiga), o Maine Coon (conhecido como gato gigante, a maior raça que existe), Ragdoll (com seu pelo macio que lembra o de um coelho), o tradicional Persa (raça mais conhecida pelos brasileiros), o queridíssimo SRD (sem raça definida, que é o gato que quase todo mundo tem em casa), entre outros.

“Este evento representa uma ótima oportunidade para aqueles que gostam de gatos conhecerem a variedade de raças, apreciarem os gatos bem de perto e terem contato com criadores, que são uma ótima fonte de informação para quem tem ou deseja ter um gatinho como animal de companhia. Podem ainda obter dicas de cuidados, posse responsável e nutrição de alta qualidade, ou seja: um programa completo para mergulhar no universo felino”, afirma Vera Gabardo, presidente do Clube do Gato do Paraná - CGP.

Uma equipe de médicos veterinários especialistas em nutrição de alta qualidade da PremieR pet estará à disposição para tirar dúvidas sobre alimentação. A marca de alimentos super premium para cães e gatos é eleita pelos melhores criadores e aqueles que desejam oferecer o que há de melhor para seus pets, visando sempre qualidade de vida e longevidade.

“Temos satisfação em realizar mais este evento solidário, junto a criadores comprometidos com o bem-estar animal. Para a PremieR pet, ser a marca escolhida por estes criadores e pelo público visitante é mais uma prova da confiança na qualidade de nossos produtos", afirma Madalena Spinazzola, diretora de planejamento estratégico e marketing corporativo da PremieR pet.