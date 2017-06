Saúde, segurança e pavimentação são maiores preocupações dos curitibanos

O Fala Curitiba reuniu nesta quarta-feira (14/6) moradores dos bairros Santa Felicidade, Mercês, Bom Retiro, CIC (Vila Sandra, Atenas, Tramontina, Moradias Augusta, Trianon, Ilha Bela, Marcélia), Sítio Cercado (Orternack), Pilarzinho, Xaxim e Fanny. O novo modelo de consulta pública está sendo feito nos bairros, para atender melhor as demandas específicas de cada região.

No evento do bairro Santa Felicidade, que reuniu também os moradores do Butiatuvinha e Lamenha Pequena, os temas saúde, pavimentação e segurança tiveram o maior número de sugestões. A ampliação da unidade de saúde que atende a região de Santa Felicidade foi um dos temas mais debatidos no grupo da saúde.

Na parte de pavimentação, os pedidos são para recomposição do antipó e mais asfalto de qualidade, principalmente para as ruas por onde passam os ônibus. E na segurança, os pedidos foram para a maior presença da polícia e Guarda Municipal nas ações preventivas no bairro.

“Estamos com um público preocupado com as questões da região. Hoje juntamos Santa Felicidade, Butiatuvinha e Lamenha Pequena debatendo as questões prioritárias para a LOA 2018”, comenta e apresentadora do evento.

Participaram do encontro Simone da Graça das Chagas Lima, administradora regional de Santa Felicidade, a presidente do Instituto Municipal de Turismo, Tatiana Turra, chefes dos núcleos regionais e representantes de vereadores.

No Xaxim, os moradores elogiaram a recuperação do Bosque Reinhard Maack e pediram mais algumas ações nos arredores da área verde, como a melhoria da iluminação pública. “De acordo com a diretriz do prefeito, nossa gestão será marcada pela participação efetiva da comunidade nas decisões e aqui não foi diferente. Tivemos importantes contribuições da população no encontro de hoje”, comentou Ricardo Dias, administrador regional do Boqueirão, responsável pelo bairro Xaxim.

Prioridades de Santa Felicidade

Saúde: ampliação da unidade de saúde de Santa Felicidade, mais profissionais para atendimento.

Pavimentação: substituição do antipó por asfalto, melhoria nas calçadas.

Segurança: presença física dos policiais e guarda municipais no bairro.

Prioridades Mercês e Bom Retiro

Drenagem: implantar o projeto que contempla a bacia de contenção do córrego Pilarzinho.

Trânsito: requalificação da Avenida Manoel Ribas e das ruas Jacarezinho, Cândido Hartmann, Henrique Itiberê da Cunha e Hugo Simas.

Educação: implantação de CMEI para atender os bairros Mercês, Vista Alegre e Pilarzinho.

Prioridades do CIC (Vila Sandra, Atenas, Tramontina, Moradias Augusta, Trianon, Ilha Bela, Marcélia)

Habitação: revisão dos processos e agilidade na regularização dos terrenos e lotes.

Pavimentação: manutenção das ruas e calçadas.

Iluminação: reposição de lâmpadas queimadas.

Prioridades do Sítio Cercado

Saúde: ampliação e melhoria no atendimento da Unidade de Saúde Coqueiros.

Segurança: mais Guarda Municipal nas escolas e unidades de saúde e câmeras de monitoramento.

Pavimentação: reciclagem do pavimento das ruas Lupianópolis e Nova Aurora.

Prioridades do Pilarzinho

Abastecimento: melhoria na qualidade dos produtos do Nossa Feira.

Segurança: guarda nos postos de saúde, policiamento preventivo.

Esporte e Lazer: revitalização da cancha do Bracatinga e instalação da academia pública.

Prioridades do Xaxim

Pavimentação: recuperação do antipó, principalmente nas ruas por onde passam os ônibus.

Segurança: mais rondas no final do dia e à noite nas ruas do bairro.

Drenagem: reestruturação das galerias e córregos para evitar enchentes.

Prioridades do Fanny

Saúde: mais médicos e remédios nas unidades de saúde.

Pavimentação: troca do antipó por asfalto nas ruas do bairro.

Segurança: aumento do efetivo e presença nas ruas.