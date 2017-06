População pode denunciar vandalismo nas escolas e creches

A Secretaria Municipal da Educação faz um apelo e um alerta à comunidade que mora perto de escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) para que denuncie possíveis atos de vandalismo. As ações acontecem frequentemente nos feriados e dias de menor movimento nas unidades, como fins de semana.

O apoio da comunidade é importante para que a Guarda Municipal e a polícia possam agir quando for necessário para proteger os espaços que são alvos de danos.

“Nossas unidades recebem mais de 130 mil meninos e meninas que precisam de um lugar preservado para sua formação e desenvolvimento. Quando o vandalismo acontece, a criança perde esse direito, por isso a denúncia é uma forma de combater as ações de depredação de um bem público”, afirma a diretora do Departamento de Logística da Secretaria da Educação, Maria Cristina Brandalize.

A população pode avisar a Guarda Municipal sempre que perceber situações suspeitas, pelo telefone 153. As denúncias também podem ser feitas pelo telefone 3045-7940 da empresa de segurança G5, contratada para o serviço de monitoramento das unidades. As equipes contratadas têm o apoio da Guarda sempre que alguma ocorrência é registrada.

Contra o vandalismo

Na Escola Municipal Augusto César Sandino, no Boa Vista, a diretora Karina Helena Silva conta que a ação de conscientização da comunidade local surgiu após a pintura da unidade. O objetivo foi sensibilizar a população quanto ao fato de que vandalismo é crime e que seu responsável pode responder a processo.

“Nossa escola recebeu nova pintura para melhorar o visual, ficar agradável para todos. Contamos com o apoio dos alunos, professores, funcionários, vizinhos e toda a comunidade para denunciar qualquer forma de vandalismo e pichação. Lutamos por uma nova escola: limpa e de todos”, afirmou.

O diálogo com a comunidade fortaleceu a segurança da unidade e garantiu mais preservação aos espaços onde estudam 588 crianças. “O trabalho coletivo nos ajuda a manter o espaço com toda a qualidade e condições para o ensino e a aprendizagem que as crianças necessitam”, conclui Karina.