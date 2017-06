Marcha para Jesus evitará crise, mas vai 'orar pelo país', diz bispo

ANNA VIRGINIA BALLOUSSIER SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Instagram do apóstolo Estevam Hernandes, fundador da igreja Renascer em Cristo, foi superpovoado por personalidades nas últimas semanas. Lá apareceram, em vídeo, os prefeitos João Doria (PSDB-SP) e Marcelo Crivella (PRB-RJ), o jogador Neymar, o técnico do Corinthians, Fábio Carille, o deputado Tiririca (PR-SP), os apresentadores Raul Gil e Sonia Abrão e o sambista Neguinho da Beija Flor. Todos faziam um convite: venham à Marcha para Jesus, que acontece nesta quinta-feira (15) em São Paulo, 25 anos após ter sido idealizada por Hernandes. A convocatória sofreu um desfalque : Michel Temer também gravou um chamado ao maior evento evangélico do país, a pedido do deputado federal Marcelo Aguiar (DEM-SP), ligado à Renascer. Mas Hernandes pediu para remover de sua rede social a filmagem em que Temer exalta o "modelo de congregação de pessoas que confessam a mesma fé [...] e especialmente confiam no Brasil". "Ele tirou depois de todas as denúncias recentes, achou melhor tirar até que elas fossem apuradas", diz a assessoria de imprensa da Renascer em Cristo. Sob a hashtag #todalínguaconfessará, o vídeo foi publicado seis dias antes de vir à tona a notícia de que Joesley Batista gravara um áudio com o presidente. Ela continua no ar ao menos em um lugar: na página de Facebook do bispo Carlinhos Hernandes, que não é parente do apóstolo (o sobrenome é uma homenagem, já que muitos pastores veem o líder da igreja como "pai espiritual", segundo a assessoria). A organização da Marcha para Jesus 2017 tenta blindá-la do vendaval político que assola a nação. A despeito da ebulição social, segundo o coordenador do evento, bispo Leandro Miglioli, a crise não será abordada diretamente no palco montado no Campo de Marte -ponto final da procissão de oito trios elétricos que começará às 10h, na praça da Luz (região central de SP). "A Marcha não tem como objetivo exaltar qualquer coisa negativa acontecendo no Brasil, a não ser orar por ele. Vamos marchar, sim, para Deus abençoar nosso país", diz Miglioli, conhecido como bispo Lê, 41 —ele lidera movimentos jovens da Renascer, como um campeonato de MMA, o Ultimate Reborn Fight. Em edições recentes, contudo, cá e lá pipocaram menções a casos de corrupção. Em 2015, cartazes contra o aborto (de praxe no evento) dividiram espaço com outros a favor da "faxina ética". No ano passado, o apóstolo Hernandes citou o medo de vaias para explicar uma Marcha esvaziada de políticos. "Muitos estão fugindo das grandes concentrações." Para 2017, Doria finalizou o convite virtual para a Marcha com seu clássico símbolo de "acelera" (quando faz com a mão um "V" na horizontal). Foi elogiado pelos seguidores do líder da Renascer ("tomando por base o prefeito anterior, esse é top!", comentou um deles). Mas o tucano não comparecerá em carne e osso: estará fora da cidade no dia. Seu vice, Bruno Covas, o representará. A presença do governador Geraldo Alckmin era esperada até a tarde da véspera, mas ainda não havia sido confirmada. A Marcha tem custo estimado em R$ 1 milhão. A Prefeitura banca parte do valor, mas a maioria da renda vem da venda de camisetas temáticas, segundo o bispo Miglioli. E ela é de lei. Em 2009, o então presidente Lula sancionou um projeto para instituir o Dia Nacional da Marcha para Jesus (no primeiro sábado contados 60 dias após o domingo de Páscoa). Alckmin foi uma única vez ao evento, em 2013, e dois anos depois assinou lei estadual similar à federal. A escassez de políticos, mesmo antes da crise estourar, não incomoda, afirma o coordenador da celebração gospel. "A maior autoridade do evento é Jesus Cristo." Para o deputado e pastor Marco Feliciano (PSC-SP), pré-candidato ao Senado, "a marcha é a conquista de um segmento que sofreu perseguição e preconceito —e ainda sofre". O senador Magno Malta (PR-SP) e sua esposa, Lauriete, estão no line-up musical. Com as filhas Magda e Carla, Malta tem a banda de pagode gospel Tempero do Mundo. Também escaladas estão as cantoras Nãna Shara (filha de Baby do Brasil com Pepeu Gomes), pastora do Ministério Firmados na Rocha, e Eyshila. A última aparece nas redes sociais da Marcha para Jesus. Na descrição de sua foto: "Vamos ser o maior país evangélico do mundo!". O bispo Miglioli diz que espera repetir o público de edições passadas, estimado pela organização em três milhões de pessoas. Cálculos da Polícia Militar e do Datafolha foram mais modestos, aquém de 350 mil. LINHAS DE ÔNIBUS QUE SERÃO ALTERADAS EM SÃO PAULO DE ACORDO COM A SPTRANS: 9191/10 Jd. Elisa Maria - Bom Retiro Deverá operar em sistema circular. Sentido único: normal até rua Prates, rua Bandeirantes, rua Afonso Pena, prosseguindo normal. 9717/10 Jd. Almanara - Santana Ida: normal até rua Antonio Nascimento Moura, av. Brás Leme, rua Darzan, rua Dr. Zuquim, rua Leite de Moraes e rua Ezequiel Freire. Volta: rua Ezequiel Freire, rua Alfredo Guedes, av. Cruzeiro do Sul, retorno, av. Cruzeiro do Sul, rua Duarte de Azevedo, rua Voluntários da Pátria, rua Dr. César, av. Brás Leme, rua Zanzibar, prosseguindo normal. 179X/10 Jd. Fontalis - Metrô Barra Funda Ida: normal até a av. Cruzeiro do Sul, rua da Cantareira, av. Sen. Queirós, av. Ipiranga, av. Rio Branco, av. Rudge, rua Javaés, rua Neves de Carvalho, aua Barra do Tibagi, prosseguindo normal. Volta: normal até a rua Sólon, rua Anhaia, rua Silva Pinto, al. Cleveland, pça. Julio Prestes, rua Mauá, rua do Triunfo, rua Washington Luis, av. Prestes Maia, ac. retorno sobre túnel Tom Jobim, av. Prestes Maia, av. Tiradentes, prosseguindo normal. 106A/10 Metrô Santana - Itaim Bibi Ida: term. metrô Santana, rua Gabriel Piza, av. Cruzeiro do Sul, retorno, av. Cruzeiro do Sul, ponte Cruzeiro do Sul, av. Cruzeiro do Sul, rua da Cantareira, av. Senador Queirós, rua Dom Francisco de Souza, av. Prestes Maia, prosseguindo normal. Volta: normal até av. Tiradentes, rua Pedro Vicente, av. Cruzeiro do Sul, ponte Cruzeiro do Sul, av. Cruzeiro do Sul, rua Leite de Morais, term. Santana. 175T/10 Metrô Santana - Metrô Jabaquara Ida: rua Leite de Morais, rua Ezequiel Freire, rua Alfredo Guedes, av. Cruzeiro do Sul, ponte Cruzeiro do Sul, av. Cruzeiro do Sul, rua da Cantareira, av. Senador Queirós, rua Dom Francisco de Souza, av. Prestes Maia, prosseguindo normal. Volta: normal até av. Tiradentes, rua Pedro Vicente, av. Cruzeiro do Sul, ponte Cruzeiro do Sul, av. Cruzeiro do Sul e rua Leite de Morais. 107T/10 Metrô Tucuruvi - Terminal Pinheiros Ida: normal até av. Cruzeiro do Sul, ponte Cruzeiro do Sul, av. Cruzeiro do Sul, rua da Cantareira, av. Senador Queirós, praça Alfredo Issa, prosseguindo normal. Volta: sem alteração. 271C/10 Pq. Vila Maria - Terminal Princ Isabel Sentido Único: normal até av. Cruzeiro do Sul, ponte Cruzeiro do Sul, av. Cruzeiro do Sul, rua da Cantareira, av. Sen. Queirós, pça. Alfredo Issa, av. Ipiranga, av. Rio Branco, al. Glete, rua Br. de Piracicaba, rua Helvétia, terminal Princesa Isabel, prosseguindo normal até a rua Mauá, rua do Triunfo, rua Washington Luis, av. Prestes Maia, ac. retorno sobre túnel Tom Jobim, av. Prestes Maia, av. Tiradentes, prosseguindo normal. 1156/10 Vila Sabrina - Pça. do Correio Ida: normal até av. Cruzeiro do Sul, ponte Cruzeiro do Sul, av. Cruzeiro do Sul, rua da Cantareira, av. Sen. Queirós, rua D. Francisco de Souza, pça. Pedro Lessa. Volta: sem alteração. 118C/10 Jd. Pery Alto - Metrô Santa Cecília Ida: normal até a av. Cruzeiro do Sul, rua da Cantareira, av. Sen. Queirós, pça. Alfredo Issa, av. Ipiranga, av. Rio Branco, al. Glete, al. Dino Bueno, rua Nothmann, prosseguindo normal. Volta: normal até av. Duque de Caxias, rua Mauá, rua do Triunfo, rua Washington Luis, av. Prestes Maia, ac. retorno sobre túnel Tom Jobim, av. Prestes Maia, av. Tiradentes, prosseguindo normal. 119C/10 Vila Sabrina - Term. Princesa Isabel Ida: normal até rua João Teodoro, rua da Cantareira, av. Sen. Queirós, pça. Alfredo Issa, av. Ipiranga, av. Rio Branco, al. Glete, al Br. de Piracicaba, rua Helvétia, rua Guaianazes e term. Princesa Isabel. Volta: normal até a rua Mauá, rua do Triunfo, rua Washington Luis, av. Prestes Maia, ac. retorno sobre túnel Tom Jobim, av. Prestes Maia, av. Tiradentes, rua São Caetano, prosseguindo normal. 701U-21 Metrô Santana - Pinheiros Sentido único: rua Ezequiel Freire, rua Leite de Morais, av. Cruzeiro do Sul, rua da Cantareira, av. Sen. Queirós, pça. Alfredo Issa, av. Ipiranga, prosseguindo normal até a av. Cruzeiro do Sul, rua Duarte de Azevedo e rua Ezequiel Freire. 178A/10 Metrô Santana - Lapa Ida: rua Ezequiel Freire, rua Alfredo Guedes, av. Cruzeiro do Sul, rua da Cantareira, av. Sen Queirós, av. Ipiranga, av. Rio Branco, av. Rudge, rua Javaés, rua Neves de Carvalho, rua Barra do Tibagi, prosseguindo normal. Volta: normal até a rua da Graça, rua Silva Pinto, al. Cleveland, pça. Júlio Prestes, rua Mauá, rua do Triunfo, rua Washington Luis, av. Prestes Maia, ac. retorno sobre túnel Tom Jobim, av. Prestes Maia, av. Tiradentes, rua Pedro Vicente, av. Cruzeiro do Sul, prosseguindo normal. 701A/10 Pq. Edu Chaves - Metrô Vila Madalena Ida: normal até rua João Teodoro, rua da Cantareira, av. Sen. Queirós, pça. Alfredo Issa, av. Ipiranga, prosseguindo normal. Volta: sem alteração. 1177/10 Term. A.E. Carvalho - Estação da Luz Ida: normal até rua Voluntários da Pátria, rua Padre Ildefonso, av. Cruzeiro do Sul, ponte Cruzeiro do Sul, av. Cruzeiro do Sul, rua da Cantareira, rua Mauá. Volta: normal até av. Tiradentes, rua Pedro Vicente, av. Cruzeiro do Sul, ponte Cruzeiro do Sul, acesso e av. Morvan Dias de Figueiredo, rua Voluntários da Pátria, rua Padre Ildefonso, av. Cruzeiro do Sul, prosseguindo normal. 1178/10 São Miguel - Praça do Correio Ida: normal até av. Morvan Dias de Figueiredo, rua Voluntários da Pátria, rua Pe. Idelfonso, av. Cruzeiro do Sul, ponte Cruzeiro do Sul, av. Cruzeiro do Sul, rua da Cantareira, av. Senador Queirós, rua D. Francisco de Souza, av. Prestes Maia, rua Riskalah Jorge. Volta: normal até av. Tiradentes, rua Pedro Vicente, av. Cruzeiro do Sul, acesso a av. Pres. Castelo Branco, prosseguindo normal. 311C/10 Pq. São Lucas - Bom Retiro Ida: normal até rua João Teodoro, rua Cantareira, av. Sen de Queiros, pça. Alfredo Issa, av. Ipiranga, av. Rio Branco, av. Rudge, rua Javaés, rua Neves de Carvalho, rua Barra do Tibagi e rua Visc. de Taunay, prosseguindo normal. Volta: sem alteração. 5144/10 Term. Sapopemba/Teotônio Vilela - Term. Princ. Isabel Ida: normal até rua João Teodoro, rua da Cantareira, av. Sen. Queirós, praça Alfredo Issa, av. Ipiranga, av. Rio Branco, al. Glete, al. Br. de Piracicaba, rua Helvétia, rua Guaianazes e term. Princesa Isabel. Volta: normal até a rua Mauá, rua do Triunfo, rua Washington Luis, av. Prestes Maia, ac. retorno sobre túnel Tom Jobim, av. Prestes Maia, av. Tiradentes, rua São Caetano, prosseguindo normal. 719P/10 Terminal Pinheiros - Metrô Armênia Ida: normal até a rua Mauá, rua do Triunfo, rua Washington Luis, av. Prestes Maia, ac. retorno sobre túnel Tom Jobim, av. Prestes Maia, av. Tiradentes, rua Pedro Vicente, av. do Estado, av. Tiradentes, rua Porto Seguro e rua D. Rodo. Volta: rua D. Rodo, rua Guaporé, av. Tiradentes, rua Porto Seguro, av. Cruzeiro do Sul, rua da Cantareira, av. Senador Queirós, praça Alfredo Issa, av. Ipiranga, av. Rio Branco, alameda Glete, rua Br. de Piracicaba, rua Helvétia, prosseguindo normal.