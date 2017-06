Pelo Brasileiro, Flu busca revanche da Copa do Brasil contra o Grêmio

MARCOS PEREIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O clima de revanche é inevitável para o Fluminense nesta quinta-feira, às 21h, no Maracanã. A equipe carioca enfrenta o Grêmio em uma repetição do confronto que garantiu os gaúchos nas quartas de final da Copa do Brasil até com certa tranquilidade. Na ocasião, o time dirigido por Renato Gaúcho venceu as partidas em casa e no Maracanã, fazendo um placar agregado de 5 a 1, e embalou para a boa campanha que vem fazendo no Campeonato Brasileiro. O encontro desta quinta tem motivação de sobra para o Fluminense. A equipe de Abel Braga precisa ganhar para se recuperar da derrota para o Palmeiras, no fim de semana passado, e para encostar nas primeiras colocações. A boa novidade para o treinador é a escalação de Richarlison. Após pedir para se transferir para o Palmeiras e não enfrentar o time alviverde, ele está de volta ao time para formar dupla com Henrique Dourado. Abel, porém, não poderá contar com o goleiro Diego Cavalieri, o zagueiro Renato Chaves e os meias Orejuela e Sornoza. Com isso, existe até a possibilidade de o zagueiro Henrique ser improvisado como volante. O Grêmio está em um momento bem mais tranquilo. Ocupando as primeiras colocações e vindo de três vitórias consecutivas no Brasileiro, o time gaúcho não tem grandes novidades em relação ao time que bateu o Bahia na segunda-feira passada. Renato não divulgou o time titular, e a única dúvida é no sistema de jogo. O treinador pode escalar Maicon ou optar por Everton para deixar uma formação mais ofensiva. FLUMINENSE Júlio César; Lucas, Nogueira, Reginaldo, Léo; Henrique, Wendel, Marquinho, Gustavo Scarpa; Richarlison, Henrique Dourado. T.: Abel Braga GRÊMIO Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann, Cortez; Michel, Ramiro, Maicon (Everton), Arthur; Luan, Pedro Rocha. T.: Renato Gaúcho Estádio: Maracanã Horário: 21h desta quinta-feira Juiz: Elmo Alves Resende Cunha (GO)