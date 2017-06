100% em casa, Coritiba recebe o Bahia, que ainda não somou ponto fora

PAULO BATISTELLA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Coritiba recebe o Bahia nesta quinta-feira (15), às 16h, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O estádio Couto Pereira tem sido uma arma importante para os coritibanos na competição, já que venceram as três partidas que disputaram ali —contra Atlético-GO, Atlético-PR e Palmeiras. O desempenho do clube alviverde também é bom fora de casa: apenas uma derrota frente ao Santos, um triunfo contra o Vitória e empate na última partida com o Botafogo. O time do técnico Pachequinho já soma 13 pontos e terminou a sexta rodada na terceira colocação. A equipe baiana vive uma campanha de altos e baixos no Brasileiro. Apesar de ir bem em casa —com vitórias contra Atlético-PR, Atlético-GO e Cruzeiro—, o Bahia ainda não somou pontos fora de Salvador —derrotas diante do Vasco, Botafogo e Grêmio. Ao final da rodada passada, o time tinha nove pontos e ocupava a oitava posição. “O Coritiba é sempre muito forte dentro de casa, independente deste momento. O Pachequinho está fazendo um excelente trabalho. E nós estamos atentos, analisando bastante a equipe deles. A gente sabe o potencial do Coritiba, mas também temos o nosso potencial e podemos surpreendê-los”, disse o técnico Jorginho. A equipe paranaense terá um reforço e um desfalque. O volante Matheus Galdezani retorna após cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Por este mesmo motivo, o lateral-esquerdo William Matheus ficará suspenso —Thiago Carleto deverá assumir a posição. O Bahia tem duas dúvidas: o zagueiro Lucas Fonseca, que deixou a última partida reclamando de dores musculares, e o volante Edson, que também passará por reavaliação devido a um desconforto muscular. Caso não atuem, os atletas serão substituídos por Rodrigo Becão e Juninho, respectivamente. BAHIA Jean; Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca (Rodrigo Becão) e Matheus Reis; Renê Júnior e Edson (Juninho); Zé Rafael, Allione e Vinícius; Edigar Junio. T.: Jorginho CORITIBA Wilson; Dodô, Werley, Márcio e Thiago Carleto; Alan Santos, Matheus Galdezani e Tiago Real; Henrique Almeida, Kleber e Rildo. T.: Pachequinho Estádio: Couto Pereira, em Curitiba (PR) Horário: 16h desta quinta Juiz: Wagner Reway (MT)