STF suspende bloqueios de recursos do Estado do Rio de Janeiro

LETÍCIA CASADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Por nove votos a um, o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu nesta quarta (14) que estão proibidos sequestro, arresto e bloqueio de recursos do Estado do Rio de Janeiro para pagamento de servidores e prestadores de serviços. Os magistrados entenderam que essas decisões para bloquear valores prejudicam o planejamento financeiro do Rio e acabam comprometendo outras áreas consideradas prioritárias, tais como saúde e educação. Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli, Celso de Mello e Cármen Lúcia. O ministro Ricardo Lewandowski concordou em parte com a relatora. Para ele, os confiscos poderiam "proteger os salários dos servidores". Marco Aurélio rejeitou o pedido do Estado. Gilmar Mendes não participou do julgamento. "O desajuste no cumprimento das obrigações constitucionais do Estado gera, inclusive, riscos aos servidores públicos responsáveis pela execução orçamentária, tendo em vista que o conjunto de decisões impugnada nesta ação, além da expropriação de recursos, tem cominado diversas sanções para assegurar a rápida apropriação dos recursos públicos", escreveu a procuradoria do Rio ao entrar com a ação no Supremo, em maio de 2016. "É questão de falta de dinheiro", disse Moraes. "Se não tem dinheiro na conta, não dá para continuar gastando."