Escritor David Grossman vence o Man Booker International Prize

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O escritor israelense David Grossman foi anunciado, na noite desta quarta-feira (14), como o ganhador do Man Booker International Prize deste ano, um dos principais prêmios literários do mundo. O autor venceu o troféu com o livro "O Inferno dos Outros", publicado no Brasil pela Companhia das Letras. O livro retrata a apresentação de um comediante para a plateia de uma cidadezinha israelense -mas o humor se esvai quando o personagem resolve contar seus dramas pessoais para o público. "O livro joga luz sobre os efeitos do sofrimento, sem nenhuma pitada de sentimentalismo", disse Nick Barley, presidente do júri do prêmio. Nascido em Jerusalém, Grossman é um dos principais ficcionistas em atividade. Sua obra já foi traduzida para mais de 30 línguas. A versão internacional do Man Booker Prize, voltado para a língua inglesa, premia escritores de qualquer lugar do mundo, desde que traduzidos em inglês. O prêmio de cerca de R$ 200 mil reais será dividido igualmente entre o autor e Jessica Cohen, sua tradutora.