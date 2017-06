Centro Juvenil de Artes Plásticas abre inscrições

O Centro Juvenil de Artes Plásticas (CJAP), em Curitiba, abre na próxima semana as inscrições para os cursos que serão ministrados no segundo semestre de 2017. As aulas são gratuitas e voltadas para crianças e jovens de 6 a 17 anos. Para aqueles que já são alunos do CJAP e desejam continuar nas mesmas oficinas, a rematrícula acontece de 19 a 23 de junho. Já os alunos que desejam mudar de curso, a solicitação deve ser feita no período de 26 a 30 de junho.



De 3 a 5 de julho é o período para que os alunos da rede pública de ensino efetuem sua matrícula. Para os demais estudantes, o período de matrículas vai de 6 a 19 de julho, quando começam as aulas.



MATRÍCULA - Para efetuar a matrícula é necessário que o responsável pela criança ou adolescente compareça ao CJAP com a fotocópia de certidão de nascimento ou da carteira de identidade de quem irá fazer o curso e uma foto 3x4.



O Centro Juvenil de Artes Plásticas fica na Rua Mateus Leme, 56. Informações podem ser obtidas pelos telefones (41) 3323-5643 e no site www.cjap.seec.pr.gov.br, onde também é possível conferir a grade horária completa dos cursos.



Serviço



Matrículas abertas para o Centro Juvenil de Artes Plásticas



Início das aulas: 19 de julho de 2017



Vagas limitadas



Informações: (41) 3323-5643



Centro Juvenil de Artes Plásticas



Rua Mateus Leme, 56 - São Francisco - Curitiba



Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h



www.cjap.seec.pr.gov.br