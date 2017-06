Saída para feriado prolongado deixa o trânsito acima da média em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A saída para o feriado prolongado de Corpus Christi deixou o trânsito acima da média na cidade de São Paulo, na noite desta quarta-feira (14). De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), a lentidão chegou a 146 km às 19h, o que equivalente a 16,8% dos 868 km de vias monitoradas. A média para o horário é de 11%. O congestionamento, no entanto, não é recorde do ano no período da tarde, já que não superou os 155 km registrados nesta terça (13). A CET estima que 1,7 milhão de carros deixem São Paulo já a partir desta quarta em direção ao litoral paulista e ao interior do Estado por causa do feriado prolongado. Por volta das 19h30, a marginal Tietê acumulava 17,5 km de filas, na pista local, sentido Ayrton Senna, desde a Castello Branco até a via Dutra. Na pista expressa, eram 14,6 km de lentidão no mesmo sentido, entre a Castello e a rua Azurita. Ao todo, a marginal tem 22,5 km de extensão. Outras vias com longas filas no horário eram o corredor norte-sul, com 7,2 km sentido Santana; a marginal Pinheiros, com 7,2 km na pista expressa, sentido Interlagos; e a Radial Leste, com 4,7 km de filas no sentido bairro. Algumas rodovias também tinham problemas no horário. FERIADO Por conta do feriado, a CET suspenderá o rodízio de veículos na quinta e sexta-feira (16). Já a ZMRC (Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões) e a ZMRF (Zona de Máxima Restrição ao Fretamento) serão suspensas apenas na quinta, funcionando normalmente na sexta. O rodízio municipal de veículos volta a valer na segunda-feira (19), a partir das 7h. De acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), o motorista que trafega em locais e horários não permitidos será penalizado com infração média, e receberá quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e multa de R$ 130,16.