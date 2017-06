Mutirão atende pessoas com dificuldade de locomoção, visão e audição

(foto: Venilton Küchler)

O Governo do Paraná realiza um mutirão inédito para o fornecimento gratuito de órteses e próteses na região de Paranavaí. Iniciado em abril deste ano, o mutirão contempla 1.341 itens de diversas utilidades. São aparelhos auditivos, óculos, cadeiras de rodas, andadores, além de pernas e braços mecânicos, bengalas, muletas, colares cervicais, calçados e palmilhas ortopédicas. A entrega foi feita nesta quarta-feira (14), em Paranavaí.



A iniciativa beneficia mais de mil pacientes de 28 municípios do Noroeste. Ao todo, o investimento é de R$ 550 mil em recursos próprios do Estado. De acordo com o secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, a ação faz parte de um amplo programa para reduzir a fila de espera do SUS na área de especialidades.



"Estamos pensando na qualidade de vida dessas pessoas”, disse Caputo Neto, nesta quarta-feira (14). Muitas delas aguardam há anos por uma órtese ou prótese pelo SUS. Por isso, queremos reduzir este tempo de espera e oferecer o que há de melhor à nossa população", declarou.



PARCERIA - O mutirão é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Amumpar. Os pacientes são encaminhados pelas prefeituras, conforme triagem das equipes municipais. A expectativa é atender principalmente pessoas que têm dificuldade de locomoção ou problemas de visão e audição.



"Grande parte dos pacientes são idosos, mas vimos aqui crianças, jovens e adultos em idade produtiva e que poderão levar uma vida mais digna com essas órteses e próteses", ressaltou Caputo Neto.



EXEMPLOS – Dona Eva Aparecida de Almeida Gouveia, de 58 anos, conta que voltou a estudar e está aprendendo a ler. Contudo, os problemas de visão estavam comprometendo seu desenvolvimento nas aulas. "A vista embaçava, ficava com dor de cabeça e não conseguia mais enxergar as letras. Com o novo óculos agora, vida nova", disse a aposentada.



Beneficiada pelo mutirão também nesta quarta-feira, a moradora de Planaltina do Paraná, Jucélia Lorenzini, afirma que a cadeira de rodas recebida vai ajudar no transporte de sua filha Laura, de 1 ano e cinco meses, diagnosticada com microcefalia. Ela explica que hoje tem que levar a menina no colo para o tratamento de estimulação, na Apae da cidade. "Vai melhorar bastante. A gente que tem criança com deficiência sabe da dificuldade de deslocamento. Com certeza, é uma ajuda que vem em muita boa hora", enfatizou.



Para o secretário executivo do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Amunpar, Paulo Cesar da Silva, o apoio do Governo do Paraná tem sido decisivo para avançar também em outras áreas. "Só temos a agradecer ao Estado por tudo que está sendo feito. São órteses e próteses, recursos de custeio, incentivos para ampliar o volume de consultas e exames, entre outras medidas que nos permitem aumentar cada vez mais o número de atendimentos", comentou.



SANTA CASA – Cumprindo agenda na região noroeste, o secretário Caputo Neto também inaugurou o posto de coleta do Laboratório de Análises Clinicas da Santa Casa de Paranavaí. Alocado em um novo prédio, o serviço vai ampliar sua capacidade de atendimento aos pacientes da rede pública de saúde. O número de coletas deve subir de 80 para 110 por dia. Segundo o diretor-geral da Santa Casa, Heracles Arrais, o espaço conta com três salas de coleta e recepção ampla, com todo o conforto e segurança que este tipo de unidade exige. "É uma estrutura de primeiro mundo, em que 90% dos atendimentos serão feitos através do Sistema Único de Saúde", revelou.



Para Caputo Neto, a abertura de mais este prédio consolida ainda mais a Santa Casa como referência de atendimento para toda a região. "Sem dúvida, é um dos hospitais mais importantes do Estado. Graças aos investimentos que fizemos e à equipe altamente capacitada que temos aqui, a Santa Casa tem uma nova cara e oferece toda a estrutura necessária para dar suporte às Redes Mãe Paranaense e Paraná Urgência. Isso sem falar na área de captação de órgãos e cirurgias eletivas, que também merece destaque", afirmou.



PRESENÇAS – Também participaram da solenidade, o presidente da Amunpar e prefeito de Santa Cruz do Monte Castelo, Fran Boni; o prefeito de Paranavaí, Delegado K.I.Q; o presidente da Santa Casa de Paranavaí, Renato Guimarães; demais prefeitos e secretários municipais da região, além do diretor da 14ª Regional de Saúde de Paranavaí, Nivaldo Mazin; entre outras autoridades locais.