Prefeitura reduz em 83% a fila de Consultas Prévias de Localização

No início do ano, quatro mil Consultas Prévias de Localização estavam acumuladas na Secretaria Municipal de Urbanismo e Assuntos Metropolitanos (SMU), número que foi reduzido para pouco mais de 700 até o fim de maio. Nesta quarta-feira (14/6), os números foram apresentados pelo secretário Marcelo Ferraz César ao prefeito Rafael Greca, que determinou um novo mutirão. “Vamos zerar o valor acumulado e dar agilidade a esse processo”, disse Greca.

O primeiro mutirão foi realizado de 3 a 7 de abril e conseguiu reduzir as CPLs represadas em 74%. O tempo de espera, que no começo do ano era de 35 dias, passou para apenas cinco dias. “Conseguimos, nos primeiros cinco meses do ano, reduzir o número de CPLs acumuladas, assim como o prazo de espera para o resultado”, explicou César.

As Consultas Prévias de Localização permitem ao empreendedor saber se o imóvel pretendido comporta o negócio proposto.

Redesim

No encontro, o prefeito também discutiu a instalação do novo sistema de alvarás eletrônicos. “A cidade está se preparando para instalar a Redesim, que até 26 de julho deve ter pronta a sua primeira fase”, comentou Greca.

A Redesim é um sistema que informatiza todas as etapas da retirada de alvarás comerciais, permitindo que o empreendedor entregue a documentação em uma plataforma única. Em sua primeira fase, a instalação permitirá a retirada das CPLs.

Uso do Solo

Outro tema abordado foram os novos parâmetros para a ocupação do solo nos bairros CIC, Boqueirão, Tatuquara, Bairro Novo, Bairro Alto e Atuba. Segundo o prefeito é preciso encontrar uma forma de trazer para a regularidade imóveis construídos sem alvará. O estudo, afirma, será focado em “barracões, sobrados e vilas de ofício, que combinem moradia, comércio e serviços.”

Greca reforçou a necessidade de se encontrar alternativas para a regularização de edificações residenciais e comerciais. “Vamos propor uma forma de regularização em que o proprietário fique feliz em pagar e que permita ao município arrecadar IPTU daquele imóvel”, disse o prefeito.

Também participaram da reunião a diretora do Departamento de Controle de Edificações da SMU, Luciane Schafauzer de Pauli, e a assessora administrativa da SMU, Angela Saint Pierre.