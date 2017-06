Grife preferida de Melania Trump lança camiseta ironizando boicote

MARCOS AUGUSTO GONÇALVES NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - A grife italiana Dolce & Gabbana lançou uma camiseta que ironiza manifestações nas redes sociais a favor de um boicote de suas roupas por estarem entre as favoritas da primeira-dama norte-americana, Melania Trump. A camiseta traz estampada a hashtag #Boycott logo acima da marca e de um coração vermelho. As peças são unissex e estão sendo vendidas pela internet por US$ 245 (cerca de R$ 800). Na tentativa de faturar em cima da polêmica, a marca também divulgou um vídeo que simula um protesto de jovens contra seus produtos. Todos vestem a camiseta -inclusive os designers Domenico Dolce e Stefano Gabbana, criadores da grife, que aparecem como se fossem os líderes do movimento. Desde que Trump foi eleito, Stefano Gabbana tem elogiado e publicado fotos da primeira-dama com suas criações nas redes sociais. Na recente viagem de Trump à Europa , no mês passado, Melania usou modelos da dupla e desembarcou na Itália vestindo um deles. Usuários do Instagram que criticam Trump reagiram às postagens promocionais.